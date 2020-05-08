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75 лет Великой Победы
2020-05-08T00:27
https://ria.ru/20200508/1571129229.html
Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
https://cdn24.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1036x0_80_0_0_7dbc883550705255a408af3294caa0e9.jpg
РИА Новости

Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма

00:23 08.05.2020 (обновлено: 00:27 08.05.2020)
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© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне
© Flickr / Hernán Piñera
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Европа готовилась широко отметить 75-летие освобождение от национал-социализма, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы — Британия, Австрия, Франция и Германия встретят 8 мая в виртуальном режиме и прямом эфире.

Лондон и речь короля

Великобритания планировала широко отметить 75-летие капитуляции Германии во Второй мировой войне. Специально для этого власти перенесли на 8 мая один из выходных дней, запланировали провести имитацию воздушного боя и пролет самолетов пилотажной группы Red Arrows над Букингемский дворцом, провести шествие с участием ветеранов по центру Лондона, а также организовать выставки, рассказывающие о быте в Британии во время войны. В честь праздника пабы должны были быть открыты до 01.00 ночи 8 и 9 мая, тогда как в обычные дни они закрываются в 23.00.
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Однако сейчас, после того, как страна уже полтора месяца находится на карантине из-за пандемии коронавируса, все празднования отменены, часть мероприятий пройдет виртуально, часть перенесена на 15-16 августа и будет приурочена к 75-летию капитуляции Японии.
Как ожидается, 8 мая королева Великобритании Елизавета Вторая в 9.00 местного времени (11.00 мск) обратится к нации с речью, посвященной Победе. Принц Чарльз зачитает в прямом эфире выдержки из речи короля Георга Шестого, с которой тот выступал ровно 75 лет назад. Члены королевской семьи и министры правительства поздравят по телефону с Днем Победы британских ветеранов, вещательная корпорация Би-би-си покажет знаменитую речь премьер-министра Уинстона Черчилля, посвященную Победе в войне. Пройдет и традиционная минута молчания. Правительство рекомендует всем присоединиться к ней, не выходя из дома.

Вена и виртуальный праздник

Вечером 8 мая 75-летие окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма отметят в Вене ежегодным “Праздником радости”. Он пройдет уже в восьмой раз, но впервые не на площади Хельденплатц у императорского дворца Хофбург, а в виртуальном режиме, так как коронавирус “отменил” все крупные массовые мероприятия в республике до 31 августа.
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В этом году праздник пройдет под лозунгом “Человечность без границ”. Прямую трансляцию будет вести телеканал ORF III c 18.05 местного времени (19.05 мск). На торжественном “открытии” с приветственными словами выступят федеральный президент Австрии Александер Ван дер Белен и глава комитета Маутхаузена Вилли Мерный. С речью к зрителям обратится очевидица событий Эрика Коснар. Вклад в музыкальное сопровождение внесет Венский симфонический оркестр. Также покажут видеообращения посольств стран-освободителей и других.

Париж в цветочном триколоре

Из-за эпидемии коронавируса и жестких ограничений на передвижение, введенных властями Франции на срок до 11 мая, торжественные церемонии в стране, если и состоятся, то в присутствии крайне ограниченного числа участников.
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Так, утром 8 мая, когда во Франции отмечается день окончания Второй мировой войны, президент страны Эммануэль Макрон примет участие в церемонии у подножия Триумфальной Арки, где горит Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. Лично присутствовать там смогут лишь некоторые представители властей и армейских кругов. С места события будет вестись телевизионная трансляция в прямом эфире. Жителям страны предлагается поддержать праздник, украсив свои окна и балконы в цветах французского триколора.
В столичных округах вопрос о проведении церемоний возложения цветов к памятникам павших отдан на откуп местным руководителям. Если мэр округа решит возложить венок к монументу, то церемония также должна проходить без большого скопления народа.
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Берлин официально отдохнет

Восьмое мая в этом году станет официальным выходным днем в Берлине и соседнем Бранденбурге. Днем президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с канцлером Ангелой Меркель и президентами бундестага (парламента ФРГ), бундесрата (органа представительства федеральных земель) и Конституционного суда возложат венки на мемориале памяти жертв войны и насилия в Берлине на улице Унтер-ден-Линден.
Мероприятие в связи с коронавирусом пройдет без гостей, однако в присутствии тележурналистов, которые организуют прямую трансляцию. После возложения венков Штайнмайер произнесет речь, посвященную 75-й годовщине освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.
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75 лет Великой ПобедыЭммануэль МакронФранк-Вальтер ШтайнмайерВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Елизавета IIЧарльз, принц УэльскийАнгела МеркельВеликобританияФранцияГерманияЛондонБерлин (город)В мире
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