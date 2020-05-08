Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В онлайн афишах театров и концертных залов — все больше спектаклей о Великой Отечественной Войне. Кроме того, в Ленкоме "Сны господина де Мольера", в МХТ встреча с Константином Хабенским, а Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.