Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В онлайн афишах театров и концертных залов — все больше спектаклей о Великой Отечественной Войне. Кроме того, в Ленкоме "Сны господина де Мольера", в МХТ встреча с Константином Хабенским, а Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.
Утро
С 2:30 (8 мая) до 1:30 (9 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись 2011 года камерного "Каприччио" Рихарда Штрауса. Постановка Джона Кокса, дирижер Эндрю Дэвис. В ролях: Рене Флеминг, Сара Коннолли, Джозеф Кайзер, Мортен Фрэнк Ларсен, Рассел Браун, Питер Роуз.
С 10:00 на сайте РДГБ стартует программа третьего и последнего дня онлайн-фестиваля "Весна на балконе". Вас ждут мастер-класс "Ботаническая иллюстрация", литературно-познавательное занятие "Птицы Москвы", рассказы о профессиях эколога и землепашца, лекция про вирусы и весенние диафильмы.
В 12:00 на YouTube-канале театра Наталии Сац начнется трансляция лирической сказки-фантазии в одном действии "Дитя и волшебство" Мориса Равеля.
День
В 17:00 в инстаграме МХТ им. А.П. Чехова в проекте "Мхатовские пятницы" состоится встреча с Константином Хабенским. Там же можно задать вопросы. Ведущий – Вадим Верник.
В 17:00 пермский Театр-Театр покажет "Лирическую хронику боевых действий расчета гвардейского миномета "ПМ-38" по повести "Будь здоров, школяр" Булата Окуджавы. Сценарист и режиссер Борис Цейтлин. Спектакль, поставленный к 60-летию Победы и уже снят с репертуара.
В 18:00 Владимирский театр кукол приглашает зрителей старше 12 лет на "Верую" по пьесе Марины Протасовой о матери солдата, который добровольно пошел служить в одну из горячих точек России.
В 18.00 Штутгартская опера покажет онлайн-премьеру проекта "Борис". Композитор Сергей Невский соединил классическую партитуру "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского с собственным произведением по книге Светланы Алексиевич "Время секонд хэнд". Режиссер — Пауль-Георг Дитрих.
В 18:00 сотрудники Третьяковской галереи выложат новое видео из серии "История одного шедевра" о "Московском дворике" Василия Поленова. На примере двух других полотен художника –"Бабушкин сад" и "Заросший пруд" – можно будет рассмотреть техники и приемы, которыми пользовался автор.
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В 18:00 на YouTube канале МХТ имени Чехова начнется литературный спектакль-посвящение "Ваш А. Солженицын", созданный к столетию писателя. Режиссер – Марина Брусникина. В вечере принимают участие: Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин, Валерий Трошин и другие артисты театра.
В 18:00 в театре Пушкина покажут спектакль без слов "Материнское поле" по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова. Режиссер-хореограф Сергей Землянский. Музыкальный руководитель Павел Акимкин.
В 18:30 в нижегородской филармонии имени Ростроповича Василий Лановой прочитает "Метель" Пушкина под музыку Георгия Свиридова.
Вечер
В 19:00 Ленком покажет "Сны господина де Мольера" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". В ролях: Игорь Миркурбанов, Евгений Герасимов, Анна Большова. Постановка Павла Сафонова.
В 19:00 в МДТ – Театре Европы можно посмотреть спектакль "Бесы. Третий вечер" по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Льва Додина. Художник — Эдуард Кочергин, композитор — Олег Каравайчук.
В 19:00 Александринский театр к 75-летию Победы продолжит показывать художественно-документальную программу "Военный альбом александринцев" о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны.
В 19:00 питерский театр Ленсовета представит спектакль "Снегири" Нины Садур по произведением Виктора Астафьева. Постановка Василия Сенина.
В 19:00 питерский ТЮЗ Брянцева покажет "Отцы и дети" Ивана Тургенева. Постановка Георгия Цхвиравы.
В 19:00 на платформе Okko начнется онлайн-концерт Вячеслава Бутусова.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Вачеслава Бутусова "Капитану Наутилуса – 50"
Юбилейный концерт Вачеслава Бутусова "Капитану Наутилуса – 50"
В 19:00 театр имени Вахтангова приглашает на запись закрытия 96-го сезона (2017 года). Ведущие Марина Есипенко и Кирилл Рубцов. В концерте участвуют: Василий Лановой, Сергей Маковецкий, Ольга Тумайкина и другие актеры театра. Завершает концерт состав спектакля "Царь Эдип": Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев и актеры во главе с режиссером Римасом Туминасом.
В 19:00 Московская филармония покажет трансляцию записи 2018 года концерта Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" смотрите спектакль "Самый неизвестный солдат" Молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (Тюмень), посвященный 75-летию Победы. Это трансляция закрытого показа премьеры, состоявшейся 27 марта 2020 года в пустом зале без зрителей со съемкой на видеокамеры.
В 19:30 электротеатр Станиславский приглашает на спектакль "Психоз" по пьесе Сары Кейн. Постановка Александра Зельдовича и группы AES+F, которые являются не только художниками спектакля, но и его соавторами. На сцене почти вся женская часть труппы.
В 20:00 МХТ имени А.П. Чехова представит спектакль "Прокляты и убиты" по мотивам произведения Виктора Астафьева. Режиссер Виктор Рыжаков. Премьера состоялась в 2010 году.
В 21:00 Венская опера покажет запись 2018 года "Пера Гюнта" Эдварда Грига. Дирижер Саймон Хьюитт, хореография Эдварда Клюга.
В 22:00 Cirque du Soleil приглашает за кулисы шоу LUZIA, чтобы рассказать о создании этой гастрольной постановки. Документальный фильм расскажет о создателях шоу, среди которых – режиссер Даниэле Финци Паска, творческий директор Патрисия Рюэль, композитор и музыкальный директор Саймон Карпентьер, сценограф и художник-реквизитор Эухенио Кабальеро, а также два музыканта – Майо Корнехо и Родриго де ла Мора. Российскую премьеру этого шоу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.