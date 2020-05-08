"Умер, не приходя в сознание": кто напал на актера в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Удар по голове, запоздалая операция и кома — в конце апреля в Санкт-Петербурге на 41-м году жизни скончался театральный актер и поэт Евгений Плаксин. За два месяца до этого на него напал неизвестный. В травмпункте диагностировали перелом носа и отпустили домой, но вскоре состояние резко ухудшилось. Сейчас брат погибшего пытается самостоятельно отыскать очевидцев той драки. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Сломанный нос

В один из травмпунктов Санкт-Петербурга поэт обратился 7 марта. Компьютерная томография показала перелом носа и кисту в правой верхнечелюстной пазухе.

По словам родственников, Евгений жаловался на сильную головную боль, а под глазами отчетливо виднелись два синяка. Он объяснил, что в первых числах месяца читал на улице стихи и внезапно получил удар от случайного прохожего. Однако ни место, ни дату не уточнил.

"В прошлом году Жене поставили диагноз "сахарный диабет второго типа", — рассказывает брат погибшего Александр. — Раны при таком заболевании заживают очень медленно. На КТ в травмпункте каких-либо изменений в головном мозге, костях свода и основания черепа не заметили".

Евгению выписали направления на анализы и отпустили домой. Головные боли тем временем усиливались, а общее состояние ухудшалось. В конце концов вызвали скорую. Сделав обезболивающий укол, врачи предложили госпитализировать в Сестрорецкую больницу, в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Евгений отказался.

На следующий день он сам добрался до ближайшей амбулатории и сдал анализы. Спустя сутки ему вновь стало плохо. Скорая отвезла в больницу. Магнитно-резонансная томография выявила субдуральную гематому головного мозга.

"Операция вроде прошла успешно, — продолжает Александр. — Снимки показали, что жидкость откачали и мягкие ткани в порядке. Однако брат в сознание так и не пришел, его подключили к аппарату ИВЛ. Почти две недели находился в тяжелом состоянии: температура повышалась, рана не заживала".

Ночью 29 апреля Евгений впал в кому и спустя несколько часов скончался.

Поэт и авантюрист

Плаксин перебрался в Санкт-Петербург из Воркуты в конце 90-х вместе с семьей. С детства увлекался спортом, музыкой и танцами, но настоящей страстью стала поэзия. Еще в школе он начала писать стихи под псевдонимом Гаер, а, будучи студентом, вместе с однокурсниками основал группу "Последние Пионеры".

"Окончив СПбГГУ по специальности горный инженер, Женя почти год прожил в Германии, — вспоминает мать Евгения. — Попал туда совершенно случайно: как-то раз в поезде услышал от незнакомой девушки, что за рубежом требуются специалисты его профиля. Взял гитару и уехал. Но не сложилось — украли документы и, что самое для него обидное, гитару. Пока восстанавливали, зарабатывал на хлеб чем придется, даже общественные туалеты мыл. Жить было нелегко, но его открытость помогла обрести новых друзей".

© Фото : группа театр ТРУ в ВК Евгений Плаксин во время игры пьесы в театре © Фото : группа театр ТРУ в ВК Евгений Плаксин во время игры пьесы в театре

Вернувшись в Россию, Евгений пару лет трудился по специальности в горводоканале, а затем устроился машинистом сцены в Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова.

"В конце нулевых он познакомился с поэтом Ильей Жигуновым, — рассказывают родственники. — Вместе они организовали несколько ярких событий: выступление в Александро-Невской лавре, перфоманс товарищества "Альтернатива нефти", поэтический концерт на Малой Конюшенной, посвященный юбилею Гоголя. Но больше всего гордились тем, что подготовили и провели международный фестиваль медиапоэзии "Вентилятор" в кинотеатре "Прибой" (ныне — Центр современного искусства имени Сергея Курехина).

Последние несколько лет Плаксин играл в независимом театре ТРУ. Режиссер Александр Артемов позвал его в пьесы, которые участвовали во многих фестивалях и ставились в музее Курехина, театре Особняк, на сценах Александринского и Большого драматического театров и Площадке 51, а спектакли "Последний ветер Дикого Запада" и "Российская А.Азбука" были номинантами национальной театральной премии "Золотая Маска-2019 и 2020".

Стечение обстоятельств

По словам родственников и друзей, Евгений до того, как заболел диабетом, отличался богатырской силой — в Воркуте не раз приходилось за себя постоять. Но первым в драку, как правило, не лез.

"Его, конечно, подкосил диагноз, — уверен брат поэта. — Женя стал гораздо осторожней и все конфликты старался улаживать мирным путем".

К трагедии привело стечение обстоятельств: болезнь, пропущенный удар в голову, отказ от своевременной госпитализации в Сестрорецке и общая ситуация с пандемией — находившиеся поблизости от дома клиники зарезервировали койки для инфицированных коронавирусом и не принимали пациентов с травмами средней тяжести.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следователи проводят проверку. Но отыскать кого-либо через два месяца после драки крайне непросто. Брат Евгения пытается действовать самостоятельно и просит откликнуться очевидцев.

"Все, кто с Женей говорил или виделся в те дни после этого проклятого удара, прошу вас хорошенько вспомнить, что он вам рассказывал, — написал в соцсетях Александр. — Даже самая незначительная подробность об этом может иметь большое значение. Возможно, брат в этот момент говорил с кем-то по телефону и сообщил место, где он находится. Очень надеюсь, что всплывет хоть какая-то информация".

Хотя смерть наступила 29 апреля, тело родственникам пока не отдают — кроме обязательных в таких случаях анализов, эксперты ждут результатов теста на коронавирус.