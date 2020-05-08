СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США

Однако две эпидемии — коронавируса и обвинений в адрес Китая, сопровождающихся попытками "повесить" на КНР обязанность возместить США, Великобритании или Германии триллионы долларов экономического ущерба, заставляют задуматься о том, не подойдет ли мир к силовой конфронтации.
"В докладе, представленном в начале прошлого месяца Министерством государственной безопасности высшему пекинскому руководству, включая председателя Си Цзиньпина, был сделан вывод о том, что глобальные антикитайские настроения достигли самого высокого уровня (со времен) разгона на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщили источники (Рейтер). В результате Пекин после пандемии столкнется с волной антикитайских настроений с США в качестве лидера и должен быть подготовлен в (случае реализации) наихудшего сценария к вооруженной конфронтации между двумя мировыми державами".
Но вот шансы на то, что кто-то сможет остановить санкционный каток, направленный против Пекина, в том случае если такой каток все-таки запустят, представляются не очень высокими. Если начнется тотальная санкционная война между США и Китаем, то от нынешней экономической системы планеты с ее глобальными финансовыми потоками и глобальными производственными цепями не останется и следа. Результаты такого дипломатического и экономического конфликта можно попробовать предсказать заранее, и некоторые американские эксперты уже это делают: