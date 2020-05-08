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2020-05-08T10:59
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Ветеран Анатолий Кондырев: о победе я узнал, когда перестали стрелять
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РИА Новости

Ветеран Анатолий Кондырев: о победе я узнал, когда перестали стрелять

11:00 08.05.2020
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© РИА НовостиШтурм Рейхстага. Май 1945 года
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
© РИА Новости
Анатолий Николаевич Кондырев родился в 1925 году в Сибири, в городе Томске, проучился девять классов в школе, десятый сдал экстерном и поступил в военное училище. Во время войны в составе 92-го минометного полка дошел до Берлина, а сегодня живет в Кишиневе, где стал заслуженным врачом. В интервью РИА Новости он рассказал, как в 19 лет отправился освобождать Польшу, стрелял по Рейхстагу и отмечал Победу.
— Анатолий Николаевич, как для вас началась война?
— Я закончил Первое гвардейское минометно-артиллерийское училище имени Леонида Красина и попал на фронт в 1944 году, мне было 19 лет. Был ракетчиком, управлял "катюшей". Попал на Первый Белорусский фронт под самый конец освобождения Белоруссии, был в Бресте.
— После этого ваш полк отправился в Польшу...
— Да, я оказался под Варшавой. Мы были недалеко от передовой, потому что нужно было стрелять по тылам противника. Перед наступлением была команда стрелять по цели, а потом передислоцироваться на место цели. Выстрелили, собрались и поехали занимать огневую позицию там, куда до этого стреляли. Вот там я и видел страшные вещи, попал — не попал, сам пугался, что я там натворил, потому что 64 снаряда одновременно взрывались. Страшно становилось после, на следующий день после боев, когда думаешь: что же там творилось?
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— Вы были в числе тех, кто брал Берлин. Насколько это оказалось тяжело?
— На Берлин нас начали отправлять зимой 1945 года, мы вышли на Одру, стояли там до апреля, в апреле началось наступление на Берлин. Очень тяжело было, но ничего, уже забыты все тяжести. Потери были, сложно даже сказать, сколько. Я бы просто сказал, что счастливчики мы, я должен был погибнуть, и все мы должны были погибнуть, у немцев силы были. Не знаю, почему выжили. Когда подошли к окраинам Берлина, был приказ стрелять по Силезскому вокзалу, спустя несколько дней стреляли по Рейхстагу. Потом, когда Берлин пал, я ходил в Рейхстаг посмотреть и видел наши снаряды, осколки от них.
© Фото : из личного архива Анатолия КондыреваАнатолий Кондырев
Анатолий Кондырев
© Фото : из личного архива Анатолия Кондырева
Анатолий Кондырев
— Как вы узнали о победе?
— О победе я узнал, когда перестали стрелять. Когда мы были в Берлине, было очень сложно даже выйти из убежища, почти невозможно, немцы нас обстреливали, а потом утром второго мая вдруг стало тихо, спокойно, никто не стреляет. Потом радисты сказали, что Берлин сдался, война закончилась.
— А в сам День Победы вы где находились? Как отметили?
— 9 мая я еще находился в Германии, в Кенигс-Вустерхаузе, есть такой городок под Берлином, там я уже в боях не участвовал. Нам сначала надо было оборудовать себе ночлег, потом и мы отмечали, пели. И на второй день тоже праздновали.
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— Почему после войны вы приехали в Молдавию? Как решили стать врачом?
— Я после войны продолжал служить в 92-м гвардейском минометном полку, в 1947 году я уволился, потому что сокращалась армия, переехал в Кишинев по месту жительства родителей. Я тогда молодой был, вот и поехал к родителям, отца отправили сюда с Урала на восстановление электрических сетей. Я приехал домой к папе, к маме, поступил в медицинский институт. У нас был лечебно-терапевтический факультет, сюда был переведен Ленинградский институт, сначала он был во время войны со всеми специалистами эвакуирован в Кисловодск, а потом вернулся не домой, а сюда, в Молдавию, в Кишинев в 1946 году.
— Из ваших наград что самое памятное?
— У меня есть благодарности от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, медаль "За освобождение Варшавы", медаль "За взятие Берлина", есть орден Отечественной войны. После окончания войны мне присвоили звание гвардии лейтенант. Есть молдавский Орден Республики — это самая высшая награда Молдавии, как Герой Советского Союза.
— Что бы вы хотели сказать в год 75-летия Победы?
— Я одно хочу пожелать и больше ничего другого — чтобы ничего подобного не было, чтобы никто не участвовал в этих боях, не надо крови, не надо боли, не надо тяжелых испытаний.
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