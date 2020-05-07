Политолог прокомментировал назначение Саакашвили

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Назначение экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины дает несколько важных сигналов, считает российский политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
"Первое. Команда Зеленского не тянет. Демонстрация слабости. Второе. Программы никакой нет. Берут человека, а не идеи. Третье. Уровень конфликтности внутри власти повышается. Четвертое. Еще один фактор негатива по отношению к России. Очевидный шаг к ухудшению двусторонних отношений", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.