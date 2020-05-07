Политолог прокомментировал назначение Саакашвили

"Первое. Команда Зеленского не тянет. Демонстрация слабости. Второе. Программы никакой нет. Берут человека, а не идеи. Третье. Уровень конфликтности внутри власти повышается. Четвертое. Еще один фактор негатива по отношению к России. Очевидный шаг к ухудшению двусторонних отношений", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.