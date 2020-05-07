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2020-05-08T03:24
https://ria.ru/20200507/1571127955.html
Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину
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РИА Новости

Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину

22:53 07.05.2020 (обновлено: 03:24 08.05.2020)
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал Кремниевую долину и США в целом не лучшим местом для жизни и работы.
Так он отреагировал на фильм блогера Юрия Дудя о предпринимателях и программистах, которые переехали в Сан-Франциско и его окрестности.
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31 января, 09:30
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Дуров отметил, что США — полицейское государство с "дорогой и неэффективной" системой здравоохранения.
"Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки", — напомнил он.
Также Дуров написал в телеграме, что в США высокие налоги, а в Сан-Франциско — ограниченная культурная жизнь. Более того, он раскритиковал американское среднее образование.
"Качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", — заявил он, подчеркнув, что на чемпионатах мира по программированию США занимают первые места значительно реже, чем Китай или Россия.
В заключение предприниматель отметил, что у американского рынка в XXI веке слишком слабые перспективы и переезд туда — сродни покупке актива на пике стоимости.
"США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса", — заключил он.
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55664112418
Обсудить 41
Юрий ДудьTelegram (приложение)Павел ДуровКитайФинляндияСШАТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Если у Дурова не сложилось, возможно проблема в нём. Силиконовая долина притягивает тысячи и тысячи талантливых людей, которым там вполне комфортно.
7 мая, 23:19
Агент Госдепа
208527144
Зауважал парня. Объективно. Ничего личного. Вне политики. И правда.
7 мая, 23:07
in.ok1980
161510112
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