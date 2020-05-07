Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Павел Дуров назвал Кремниевую долину и США в целом не лучшим местом для жизни и работы. Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram назвал Кремниевую долину и США в целом не лучшим местом для жизни и работы.

Так он отреагировал на фильм блогера Юрия Дудя о предпринимателях и программистах, которые переехали в Сан-Франциско и его окрестности.

Дуров отметил, что США — полицейское государство с "дорогой и неэффективной" системой здравоохранения.

"Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии Германии или Голландии. Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки", — напомнил он.

Также Дуров написал в телеграме, что в США высокие налоги, а в Сан-Франциско — ограниченная культурная жизнь. Более того, он раскритиковал американское среднее образование.

"Качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", — заявил он, подчеркнув, что на чемпионатах мира по программированию США занимают первые места значительно реже, чем Китай или Россия.

В заключение предприниматель отметил, что у американского рынка в XXI веке слишком слабые перспективы и переезд туда — сродни покупке актива на пике стоимости.