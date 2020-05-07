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Религия и мировоззрение
2020-05-07T22:11
https://ria.ru/20200507/1571127140.html
Москвичи на свой день рождения стали делиться едой с бездомными
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/92/1562349227_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_69660baba93a01b273d64007af80f5d5.jpg
РИА Новости

Москвичи на свой день рождения стали делиться едой с бездомными

22:11 07.05.2020
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© Depositphotos / svyatoslavlipikДевушка с кусочком торта
Девушка с кусочком торта
© Depositphotos / svyatoslavlipik
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В церковном центре помощи бездомным "Ангар спасения" появилась традиция: на свой день рождения можно отправить бездомным еду, а они поблагодарят жертвователя онлайн, сообщили в четверг в православной службе помощи "Милосердие".
"Люди не могут сейчас отметить день рождения с родными и друзьями, как привыкли. И находят прекрасный выход из этой трудной для всех ситуации: дарить радость совершенно незнакомым людям, кому сейчас тяжело", - сказала руководитель направления помощи бездомным синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Ирина Мешкова – ее слова приводит пресс-служба "Милосердия".
По случаю своего дня рождения люди помогают закупать еду для бездомных, а последние за "праздничным" столом по видео связи поздравляют именинников.
"Девушка Ксения на свой день рождения заказала доставку продуктов в "Ангар спасения". На прошлой неделе эту идею подхватили сразу 6 именинников, и почти каждый день у бездомных был праздничный стол", - рассказали в пресс-службе, как зародилась эта традиция.
Для организации праздника нужно звонить по номеру 8-903-126-18-25 и указать имя — так бездомные будут знать, чей день рождения они отмечают.
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"Ангар спасения" – московский социальный центр помощи бездомным, в котором расположены мобильная душевая, пункт доврачебной медицинской помощи, пункт социального работника, прачечная и парикмахерская. Это один из 26 социальных проектов православной службы помощи "Милосердие", среди которых детская выездная паллиативная служба, Свято‑Спиридоньевская богадельня для одиноких стариков и инвалидов, кризисный центр "Дом для мамы".
По экспертным оценкам, которые приводит синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, численность бездомных в России составляет от 250 тысяч до 3 млн. человек. При поддержке Русской православной церкви организована работа более 90 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых.
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