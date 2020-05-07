Москвичи на свой день рождения стали делиться едой с бездомными

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В церковном центре помощи бездомным "Ангар спасения" появилась традиция: на свой день рождения можно отправить бездомным еду, а они поблагодарят жертвователя онлайн, сообщили в четверг в православной службе помощи "Милосердие".

"Люди не могут сейчас отметить день рождения с родными и друзьями, как привыкли. И находят прекрасный выход из этой трудной для всех ситуации: дарить радость совершенно незнакомым людям, кому сейчас тяжело", - сказала руководитель направления помощи бездомным синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Ирина Мешкова – ее слова приводит пресс-служба "Милосердия".

По случаю своего дня рождения люди помогают закупать еду для бездомных, а последние за "праздничным" столом по видео связи поздравляют именинников.

"Девушка Ксения на свой день рождения заказала доставку продуктов в "Ангар спасения". На прошлой неделе эту идею подхватили сразу 6 именинников, и почти каждый день у бездомных был праздничный стол", - рассказали в пресс-службе, как зародилась эта традиция.

Для организации праздника нужно звонить по номеру 8-903-126-18-25 и указать имя — так бездомные будут знать, чей день рождения они отмечают.

"Ангар спасения" – московский социальный центр помощи бездомным, в котором расположены мобильная душевая, пункт доврачебной медицинской помощи, пункт социального работника, прачечная и парикмахерская. Это один из 26 социальных проектов православной службы помощи "Милосердие", среди которых детская выездная паллиативная служба, Свято‑Спиридоньевская богадельня для одиноких стариков и инвалидов, кризисный центр "Дом для мамы".