Ветераны в ЯНАО получили дополнительные денежные выплаты к юбилею Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Ветераны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к юбилею Победы получили дополнительные денежные выплаты, сообщает правительство региона.
"На Ямале к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительно к федеральным мерам социальной поддержки ветераны получили единовременную денежную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
Так, 150 тысяч рублей предусмотрено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей; 75 тысяч рублей – лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 60 тысяч рублей – труженикам тыла; 45 тысяч рублей – вдовам участников Великой Отечественной войны; 15 тысяч рублей – детям войны.
"В регионе проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войне, из них 13 ямальцев – это участники и инвалиды войны. Хочу отметить, что в регионе принято решение о денежных выплатах детям войны, таких на Ямале проживает 4240 человек", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.
Все выплаты произведены автоматически на основании данных, содержащихся в органах социальной защиты населения. Каких-либо сведений или документов ветеранам дополнительно предоставлять не пришлось. Также каждому ветерану войны, проживающему в регионе, будут вручены именные поздравительные открытки к 9 мая от имени губернатора Ямала.
Помимо этого, все ветераны, проживающие на территории округа, а это более 230 человек, получили от региона памятный подарок к 75-й годовщине Великой Победы.
"Мы приняли решение подарить ветеранам современные широкоформатные телевизоры, средства на это были собраны в благотворительном формате. Ко Дню Победы 9 мая они уже должны быть дома у всех наших ветеранов, чтобы каждый из них смог в хорошем качестве посмотреть все телепередачи, замечательные фильмы, которые будут идти в этот памятный день, и погрузиться в атмосферу праздника", – приводятся в сообщении слова главы региона.