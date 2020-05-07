Ветераны в ЯНАО получили дополнительные денежные выплаты к юбилею Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Ветераны в Ямало-Ненецком автономном округе ( Ветераны в Ямало-Ненецком автономном округе ( ЯНАО ) к юбилею Победы получили дополнительные денежные выплаты, сообщает правительство региона.

"На Ямале к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительно к федеральным мерам социальной поддержки ветераны получили единовременную денежную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ", - говорится в сообщении.

Так, 150 тысяч рублей предусмотрено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей; 75 тысяч рублей – лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда "; 60 тысяч рублей – труженикам тыла; 45 тысяч рублей – вдовам участников Великой Отечественной войны; 15 тысяч рублей – детям войны.

"В регионе проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войне, из них 13 ямальцев – это участники и инвалиды войны. Хочу отметить, что в регионе принято решение о денежных выплатах детям войны, таких на Ямале проживает 4240 человек", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.

Все выплаты произведены автоматически на основании данных, содержащихся в органах социальной защиты населения. Каких-либо сведений или документов ветеранам дополнительно предоставлять не пришлось. Также каждому ветерану войны, проживающему в регионе, будут вручены именные поздравительные открытки к 9 мая от имени губернатора Ямала.

Помимо этого, все ветераны, проживающие на территории округа, а это более 230 человек, получили от региона памятный подарок к 75-й годовщине Великой Победы.