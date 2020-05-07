Поморье нацелено на увеличение объемов сельхозпроизводства

АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая – РИА Новости. Глава Поморья Александр Цыбульский поручил областному министерству АПК и торговли в течение месяца сформировать предложения, которые позволят увеличить производство сельхозпродукции в регионе, сообщает пресс-служба правительства Глава Поморья Александр Цыбульский поручил областному министерству АПК и торговли в течение месяца сформировать предложения, которые позволят увеличить производство сельхозпродукции в регионе, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области

В настоящее время на территории области реализуется госпрограмма по развитию сельского хозяйства, в рамах которой в 2019 году на поддержку местных аграриев было выделено более 1,1 миллиарда рублей. Основная часть средств направлена на развитие производства товарного молока, племенного животноводства, растениеводства, а также малых форм хозяйствования на селе, говорится в сообщении. По оценкам регионального министерства АПК и торговли, прибыль на каждый вложенный рубль госсубсидий, больше половины которых пошли на развитие продуктивности молочного скотоводства, в 2019 году выросла почти на рубль и составила 6,16 рублей. Инвестиции в сельское хозяйство области из внебюджетных источников также увеличились и достигли 750 миллионов рублей.

Как доложила Цыбульскому министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, общий объем производства сельхозпродукции в Архангельской области за 2019 год оценивается в 10 миллиардов рублей, и это на 3,6% меньше, чем годом ранее. "Главная причина снижения – спад в растениеводстве, обусловленный падением урожаев зерна, картофеля, овощей, кормовых культур. Причиной тому стала чрезвычайная ситуация природного характера, связанная с переувлажнением почвы", - говорится в сообщении.

ВРИО губернатора поручил министерству в течение месяца сформировать предложения, которые позволят увеличить производство в АПК. "Показатели производства и потребления свидетельствуют о том, что рынок области готов принять большее количество сельхозпродукции, выращенной местными производителями. Необходимо сформировать предложения по увеличению доли собственного сельскохозяйственного производства. Решение этой задачи позволит создать дополнительные рабочие места, обеспечить комплексное развитие сельских территорий", – приводит пресс-служба слова главы региона.