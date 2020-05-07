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Новости Подмосковья
2020-05-07T20:24
https://ria.ru/20200507/1571124413.html
Около 2 тысяч камер будут контролировать режим самоизоляции в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571124347_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_c5a3621f68cc7cd7e407e6daaa78c453.jpg
РИА Новости

Около 2 тысяч камер будут контролировать режим самоизоляции в Подмосковье

20:22 07.05.2020 (обновлено: 20:24 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения на стене дома
Камера наружного наблюдения на стене дома
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Контроль соблюдения режима самоизоляции в Подмосковье обеспечат не только представители правопорядка и органов исполнительной власти, но и техника. Об этом сообщается на сайте телеканала "360".
Около 2 тысяч камер, размещенных в общественных местах, помогут оградить жителей региона от лишних передвижений во время пандемии.

Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы "Безопасный регион"", — заявил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Каждый день в области с помощью видеонаблюдения фиксируется более 100 нарушений режима самоизоляции. Правоохранители особенно внимательно следят за детскими и спортивными площадками, местами отдыха, парками, транспортно-пересадочными узлами.
Тем, кто нарушает режим самоизоляции без веской причины, грозит штраф.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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