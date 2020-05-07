Около 2 тысяч камер будут контролировать режим самоизоляции в Подмосковье

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Контроль соблюдения режима самоизоляции в Подмосковье обеспечат не только представители правопорядка и органов исполнительной власти, но и техника. Об этом сообщается на сайте телеканала Контроль соблюдения режима самоизоляции в Подмосковье обеспечат не только представители правопорядка и органов исполнительной власти, но и техника. Об этом сообщается на сайте телеканала "360"

Около 2 тысяч камер, размещенных в общественных местах, помогут оградить жителей региона от лишних передвижений во время пандемии.

Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы "Безопасный регион"", — заявил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Каждый день в области с помощью видеонаблюдения фиксируется более 100 нарушений режима самоизоляции. Правоохранители особенно внимательно следят за детскими и спортивными площадками, местами отдыха, парками, транспортно-пересадочными узлами.