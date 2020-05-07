Украинские оппозиционеры потребовали уволить главу института нацпамяти

Ранее институт национальной памяти Украины выпустил три видео-ролика "Война и миф" о Великой Отечественной войне. Видео, по заявлению института, должны "развенчать советские мифы" и противостоять использованию истории Второй мировой войны в политических и пропагандистских целях. Термин "Великая Отечественная война" представлен, как миф пропаганды. Термин "народ-освободитель", по мнению института, тоже создан искусственно, а маршал Победы Георгий Жуков назван "мясником" и "катафалком".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от президента Владимира Зеленского и кабинета министров Украины немедленно снять Антона Дробовича с поста директора института национальной памяти. Тем, кто издевается над ветеранами, унижает украинский народ - место на свалке истории, а не на государственной службе", - говорится в заявлении на сайте партии.

По заявлению партии, власти под диктовку националистов продолжают оскорблять украинский народ, уничтожая его истинную историческую память. "Плевок на могилы воинов-освободителей и жертв нацизма, оскорбление фронтовиков и всех украинских семей – иначе нельзя оценить пропагандистский пасквиль, состряпанный "институтом беспамятства" накануне юбилея Победы", - добавили в политсиле.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что массовых мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы на Украине не будет из-за угрозы распространения коронавируса, местным властям поручено индивидуально поздравить ветеранов.

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.