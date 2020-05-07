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2020-05-07T20:18
https://ria.ru/20200507/1571124176.html
Украинские оппозиционеры потребовали уволить главу института нацпамяти
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РИА Новости

Украинские оппозиционеры потребовали уволить главу института нацпамяти

20:17 07.05.2020 (обновлено: 20:18 07.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от президента Украины Владимира Зеленского увольнения директора института национальной памяти Антона Дробовича из-за унижения ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба политсилы.
Ранее институт национальной памяти Украины выпустил три видео-ролика "Война и миф" о Великой Отечественной войне. Видео, по заявлению института, должны "развенчать советские мифы" и противостоять использованию истории Второй мировой войны в политических и пропагандистских целях. Термин "Великая Отечественная война" представлен, как миф пропаганды. Термин "народ-освободитель", по мнению института, тоже создан искусственно, а маршал Победы Георгий Жуков назван "мясником" и "катафалком".
"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от президента Владимира Зеленского и кабинета министров Украины немедленно снять Антона Дробовича с поста директора института национальной памяти. Тем, кто издевается над ветеранами, унижает украинский народ - место на свалке истории, а не на государственной службе", - говорится в заявлении на сайте партии.
По заявлению партии, власти под диктовку националистов продолжают оскорблять украинский народ, уничтожая его истинную историческую память. "Плевок на могилы воинов-освободителей и жертв нацизма, оскорбление фронтовиков и всех украинских семей – иначе нельзя оценить пропагандистский пасквиль, состряпанный "институтом беспамятства" накануне юбилея Победы", - добавили в политсиле.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
8 марта, 15:21
Климкин предрек катастрофу Украине в День Победы
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что массовых мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы на Украине не будет из-за угрозы распространения коронавируса, местным властям поручено индивидуально поздравить ветеранов.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Демонтаж памятника Ленину в Запорожье
1 февраля, 21:44
В Институте нацпамяти Украины рассказали о "креативной декоммунизации"
6240213
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Денис ШмыгальОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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