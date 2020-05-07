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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T20:53
https://ria.ru/20200507/1571123613.html
Неверов пожалуется в Роскомнадзор из-за фейка о выявлении у него COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377760_0:103:2962:1770_1036x0_80_0_0_484516b05330ae9225bd8e6a1e85c705.jpg
РИА Новости

Неверов пожалуется в Роскомнадзор из-за фейка о выявлении у него COVID-19

20:03 07.05.2020 (обновлено: 20:53 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что направит жалобу в Роскомнадзор по вопросу распространения в одном из Telegram-каналов ложной информации о том, что он якобы болен COVID-19, парламентарий назвал эти данные "фейком".
"Сегодня было очень много звонков от друзей: все интересовались здоровьем, спрашивали, чем помочь. В очередной беседе с приятелем выяснилось, что какой-то телеграмм-канал опубликовал список должностных лиц, которые болеют коронавирусом. И в этом списке - я. Я очень рад, что вокруг такие отзывчивые люди, но эта информация - полный фейк... Хочу, чтобы Роскомнадзор обратил внимание на то, что распространяется недостоверная информация, поэтому направлю соответствующую жалобу ведомству", - написал Неверов на своей странице в Facebook.
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Руководитель фракции ЕР подчеркнул, что он, во-первых, периодически сдает тесты, даже делал КТ - у Неверова хронический кашель "со времён работы в шахте", но "мало ли". Неверов отметил, что он здоров, но при этом четко соблюдает все меры безопасности.
"Убежден, что распространение такой информации - попытка посеять панику и просто привлечь аудиторию. А может, намеренно вызвать негатив у людей. Представьте, встретил меня кто-то в магазине, узнал (даже в маске) и будет с возмущением думать, что я не соблюдаю предписания, разношу вирус... Ну и напоследок добавлю, что пока не появится вакцина от коронавируса, эта болезнь может коснуться каждого в любой момент. Минимизировать риски мы можем, соблюдая рекомендации врачей. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!", - заключил Неверов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сергей НеверовОбщество
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