Неверов пожалуется в Роскомнадзор из-за фейка о выявлении у него COVID-19

Руководитель фракции ЕР подчеркнул, что он, во-первых, периодически сдает тесты, даже делал КТ - у Неверова хронический кашель "со времён работы в шахте", но "мало ли". Неверов отметил, что он здоров, но при этом четко соблюдает все меры безопасности.

"Убежден, что распространение такой информации - попытка посеять панику и просто привлечь аудиторию. А может, намеренно вызвать негатив у людей. Представьте, встретил меня кто-то в магазине, узнал (даже в маске) и будет с возмущением думать, что я не соблюдаю предписания, разношу вирус... Ну и напоследок добавлю, что пока не появится вакцина от коронавируса, эта болезнь может коснуться каждого в любой момент. Минимизировать риски мы можем, соблюдая рекомендации врачей. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!", - заключил Неверов.