Неверов пожалуется в Роскомнадзор из-за фейка о выявлении у него COVID-19

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что направит жалобу в Роскомнадзор по вопросу распространения в одном из Telegram-каналов ложной информации о том, что он якобы болен COVID-19, парламентарий назвал эти данные "фейком".
"Сегодня было очень много звонков от друзей: все интересовались здоровьем, спрашивали, чем помочь. В очередной беседе с приятелем выяснилось, что какой-то телеграмм-канал опубликовал список должностных лиц, которые болеют коронавирусом. И в этом списке - я. Я очень рад, что вокруг такие отзывчивые люди, но эта информация - полный фейк... Хочу, чтобы Роскомнадзор обратил внимание на то, что распространяется недостоверная информация, поэтому направлю соответствующую жалобу ведомству", - написал Неверов на своей странице в Facebook.
Руководитель фракции ЕР подчеркнул, что он, во-первых, периодически сдает тесты, даже делал КТ - у Неверова хронический кашель "со времён работы в шахте", но "мало ли". Неверов отметил, что он здоров, но при этом четко соблюдает все меры безопасности.
"Убежден, что распространение такой информации - попытка посеять панику и просто привлечь аудиторию. А может, намеренно вызвать негатив у людей. Представьте, встретил меня кто-то в магазине, узнал (даже в маске) и будет с возмущением думать, что я не соблюдаю предписания, разношу вирус... Ну и напоследок добавлю, что пока не появится вакцина от коронавируса, эта болезнь может коснуться каждого в любой момент. Минимизировать риски мы можем, соблюдая рекомендации врачей. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!", - заключил Неверов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.