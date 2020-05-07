В Ульяновске отделение больницы закрыли на обсервацию

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Отделение городской больницы в Ульяновске перевели в режим обсерватора после того, как у одного из пациентов был подтвержден коронавирус, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
"Один из пациентов, поступивших в городскую больницу №3 с пневмонией, и у которого, согласно правилам, был сразу взят мазок на коронавирус, оказался больным этой инфекцией. Руководство больницы сработало четко, закрыв отделение на обсервацию, определив круг контактных лиц и взяв у них мазки", - написал Морозов в своем Instagram.
Он добавил, что на сегодняшний день в больнице выявлено шесть заболевших COVID-19, их перевели на лечение в Центральную городскую больницу.
Всего в Ульяновской области подтверждено 681 случаев заболевания коронавирусом, 112 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.