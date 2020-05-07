В Ульяновске отделение больницы закрыли на обсервацию

"Один из пациентов, поступивших в городскую больницу №3 с пневмонией, и у которого, согласно правилам, был сразу взят мазок на коронавирус, оказался больным этой инфекцией. Руководство больницы сработало четко, закрыв отделение на обсервацию, определив круг контактных лиц и взяв у них мазки", - написал Морозов в своем Instagram.