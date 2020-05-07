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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:51
https://ria.ru/20200507/1571123213.html
В Ульяновске отделение больницы закрыли на обсервацию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ульяновске отделение больницы закрыли на обсервацию

19:51 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Отделение городской больницы в Ульяновске перевели в режим обсерватора после того, как у одного из пациентов был подтвержден коронавирус, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
"Один из пациентов, поступивших в городскую больницу №3 с пневмонией, и у которого, согласно правилам, был сразу взят мазок на коронавирус, оказался больным этой инфекцией. Руководство больницы сработало четко, закрыв отделение на обсервацию, определив круг контактных лиц и взяв у них мазки", - написал Морозов в своем Instagram.
Он добавил, что на сегодняшний день в больнице выявлено шесть заболевших COVID-19, их перевели на лечение в Центральную городскую больницу.
Всего в Ульяновской области подтверждено 681 случаев заболевания коронавирусом, 112 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)Ульяновская областьУльяновскОбщество
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