Путин и Макрон обменялись поздравлениями с 75-летием Победы

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Этот юбилей является общим достоянием наших государств. Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте. Президенты передали ветеранам обеих стран искренние пожелания здоровья и благополучия", — говорится в сообщении.