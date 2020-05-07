Путин и Макрон обменялись поздравлениями с 75-летием Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Этот юбилей является общим достоянием наших государств. Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте. Президенты передали ветеранам обеих стран искренние пожелания здоровья и благополучия", — говорится в сообщении.