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75 лет Великой Победы
2020-05-08T04:31
https://ria.ru/20200507/1571121860.html
Путин и Макрон обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156219/00/1562190004_0:0:2047:1152_1036x0_80_0_0_af4dd4082bc6439a6c3bfdb0e6149782.jpg
РИА Новости

Путин и Макрон обменялись поздравлениями с 75-летием Победы

19:29 07.05.2020 (обновлено: 04:31 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Этот юбилей является общим достоянием наших государств. Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте. Президенты передали ветеранам обеих стран искренние пожелания здоровья и благополучия", — говорится в сообщении.
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Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияЭммануэль МакронДень ПобедыВладимир ПутинФранцияОбщество
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