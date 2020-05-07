Мурашко заявил об эффективности масок в условиях коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым заявил об эффективности ношения защитных масок в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба СР.
Встреча прошла в преддверии "правительственного часа" Мурашко в Госдуме.
"Отвечая на вопрос председателя СР об эффективности ношения медицинских масок, Михаил Мурашко подчеркнул, что поскольку мы имеем дело с воздушно-капельной инфекцией, маска является барьером для вируса и ее нужно носить, защищая себя и тех, кто рядом", - говорится в сообщении.
Говоря о ситуации с пандемией, глава Минздрава отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, коэффициент заражения коронавирусом будет снижаться.
"Министр согласился с тем, что организационные моменты очень важны, поэтому сейчас рассматривается блок методических рекомендаций, в частности, там будут учтены разделения полномочий врачей и сестринского состава, чтобы сократить время предоставления услуги и снизить нагрузку на медиков", - сообщили в пресс-службе СР.
Миронов задал Мурашко вопрос о реализации майского указа президента о росте зарплат медиков. Министр сообщил, что нормирование работы и заработной платы регулируется главными врачами медучреждений.
"Сегодня идет работа над документом, который касается оплаты труда медиков, он уже в высокой степени готовности", - приводятся слова Мурашко в сообщении.
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