Мурашко заявил об эффективности масок в условиях коронавируса

Встреча прошла в преддверии "правительственного часа" Мурашко в Госдуме

"Отвечая на вопрос председателя СР об эффективности ношения медицинских масок, Михаил Мурашко подчеркнул, что поскольку мы имеем дело с воздушно-капельной инфекцией, маска является барьером для вируса и ее нужно носить, защищая себя и тех, кто рядом", - говорится в сообщении.

Говоря о ситуации с пандемией, глава Минздрава отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, коэффициент заражения коронавирусом будет снижаться.

"Министр согласился с тем, что организационные моменты очень важны, поэтому сейчас рассматривается блок методических рекомендаций, в частности, там будут учтены разделения полномочий врачей и сестринского состава, чтобы сократить время предоставления услуги и снизить нагрузку на медиков", - сообщили в пресс-службе СР.

Миронов задал Мурашко вопрос о реализации майского указа президента о росте зарплат медиков. Министр сообщил, что нормирование работы и заработной платы регулируется главными врачами медучреждений.

"Сегодня идет работа над документом, который касается оплаты труда медиков, он уже в высокой степени готовности", - приводятся слова Мурашко в сообщении.