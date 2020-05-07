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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:59
https://ria.ru/20200507/1571120347.html
Мурашко заявил об эффективности масок в условиях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил об эффективности масок в условиях коронавируса

18:59 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым заявил об эффективности ношения защитных масок в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба СР.
Встреча прошла в преддверии "правительственного часа" Мурашко в Госдуме.
"Отвечая на вопрос председателя СР об эффективности ношения медицинских масок, Михаил Мурашко подчеркнул, что поскольку мы имеем дело с воздушно-капельной инфекцией, маска является барьером для вируса и ее нужно носить, защищая себя и тех, кто рядом", - говорится в сообщении.
Говоря о ситуации с пандемией, глава Минздрава отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, коэффициент заражения коронавирусом будет снижаться.
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"Министр согласился с тем, что организационные моменты очень важны, поэтому сейчас рассматривается блок методических рекомендаций, в частности, там будут учтены разделения полномочий врачей и сестринского состава, чтобы сократить время предоставления услуги и снизить нагрузку на медиков", - сообщили в пресс-службе СР.
Миронов задал Мурашко вопрос о реализации майского указа президента о росте зарплат медиков. Министр сообщил, что нормирование работы и заработной платы регулируется главными врачами медучреждений.
"Сегодня идет работа над документом, который касается оплаты труда медиков, он уже в высокой степени готовности", - приводятся слова Мурашко в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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