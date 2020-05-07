Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 10

ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике достигло десяти, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.
Ранее власти непризнанной республики сообщали о восьми подтвержденных случаях COVID-19.
"Результаты тестов у двух из четырех граждан оказались положительными. На сегодняшний день в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) выявлено десять случаев коронавируса, шесть пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Минздрав также отметил, что новые случаи инфицирования выявлены у членов одной семьи, проживающей в селе Вениншен. Круг их контактов уточняется.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.