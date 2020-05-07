Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 10

"Результаты тестов у двух из четырех граждан оказались положительными. На сегодняшний день в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) выявлено десять случаев коронавируса, шесть пациентов уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.