Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-05-07T18:30
https://ria.ru/20200507/1571118695.html
В союзной Молодежной палате рассказали о проекте "Цифровая звезда"
https://cdn22.img.ria.ru/images/149046/87/1490468742_0:187:2977:1861_1036x0_80_0_0_88b7bd35f7dece9dbf7d72e337feee36.jpg
РИА Новости

В союзной Молодежной палате рассказали о проекте "Цифровая звезда"

18:30 07.05.2020
108
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкЖители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. Вторая Мировая война 1939-1945 годов
Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. Вторая Мировая война 1939-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Патриотический проект молодежи Союзного государства "Цифровая звезда", в рамках которого любой желающий может загрузить на специальный портал фотографии и истории о памятных местах Великой Отечественной войны, поможет сохранить военную историю для будущих поколений без искажений, сообщил в четверг председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России Александр Лукьянов.
Проект Молодежной палаты при Парламентском Собрании двух стран "Цифровая звезда" стартовал в этом году. Его основная задача - аккумулировать памятные места и военные захоронения на специальном портале, который в том числе доступен в мобильной версии.
"Проект… максимально адаптирован для того, чтобы вовлечь молодежь. Ведь как мы можем сохранить эту память? Мы – то поколение, которое, если быть искренними, то, наверное, последнее…, которое имеет возможность общаться вживую со свидетелями тех времен и с победителями (войны – ред). И мы обязаны перенести этот нерв, эту историю уже без каких-то искажений будущим поколениями", - сказал Лукьянов во время видеоконференции "Москва - Минск - Краснодар - Псков", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Лукьянова, участвовать в проекте "Цифровая звезда" можно из любой точки мира, для этого достаточно иметь гаджет и доступ в интернет. "Клиенту предоставляется возможность самостоятельно фотографировать и размещать памятные места, отмечать их на карте, загружать текстовую информацию, истории значимых мест времен Великой Отечественной войны", - рассказал он.
Председатель Молодежной палаты также сообщил, что в рамках проекта уже оцифрован ряд памятных мест и мест крупных сражений советских войск, в перспективе эта работа будет продолжена. Он уточнил, что, по последним данным, на портале зарегистрировались более 500 человек, а в базе оцифрованных памятников находятся более 280 единиц.
Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. 3-й Белорусский фронт
Вчера, 16:33Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии выступили против "экзотического" прочтения истории войны
100001
Обсудить 0
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)
Рекомендуем
Ветеран Великой Отечественной войны и участники военно-патриотического общественного движения Юнармия
Ламейкин: патриотическое воспитание молодежи должно вестись постоянно
Советский солдат показывает жителям освобожденного Минска газету Правда
Афанасьева: историческая память о войне объединяет Россию и Белоруссию
Контейнер для биоматериала
Промпредприятия Москвы обязали протестировать не менее 10% работников
Батарея 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943г. ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. 3-й Белорусский фронт
В Белоруссии выступили против "экзотического" прочтения истории войны
Памятник в Краснодаре, посвященный студентам и преподавателям КубГТУ, которые погибли во время войны
Более 1400 памятников на Кубани войдут в проект "Цифровая звезда"
Молодой человек с компьютером
"Россия – страна возможностей" расширяет цифровую платформу
Президент РФ Владимир Путин
Путин: мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Омбудсмен призвала выдавать многодетным семьям в Москве маски бесплатно
Здание Общественной палаты РФ в Москве
Общественная палата запускает портал "В честь Победы!"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД разочарованы срывом вывозного рейса из Фиджи
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин провел телефонный разговор с Макроном
«ЯсноПонятно». Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста
"ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста
Офис телеканала RT в Москве
RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и онлайн
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал, что сделает в первый день после самоизоляции
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат
На Белгородчине опубликуют около 600 документов о преступлениях нацистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния