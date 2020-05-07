В союзной Молодежной палате рассказали о проекте "Цифровая звезда"

"Проект… максимально адаптирован для того, чтобы вовлечь молодежь. Ведь как мы можем сохранить эту память? Мы – то поколение, которое, если быть искренними, то, наверное, последнее…, которое имеет возможность общаться вживую со свидетелями тех времен и с победителями (войны – ред). И мы обязаны перенести этот нерв, эту историю уже без каких-то искажений будущим поколениями", - сказал Лукьянов во время видеоконференции "Москва - Минск - Краснодар - Псков", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.