В союзной Молодежной палате рассказали о проекте "Цифровая звезда"

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Патриотический проект молодежи Союзного государства "Цифровая звезда", в рамках которого любой желающий может загрузить на специальный портал фотографии и истории о памятных местах Великой Отечественной войны, поможет сохранить военную историю для будущих поколений без искажений, сообщил в четверг председатель Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России Александр Лукьянов.
Проект Молодежной палаты при Парламентском Собрании двух стран "Цифровая звезда" стартовал в этом году. Его основная задача - аккумулировать памятные места и военные захоронения на специальном портале, который в том числе доступен в мобильной версии.
"Проект… максимально адаптирован для того, чтобы вовлечь молодежь. Ведь как мы можем сохранить эту память? Мы – то поколение, которое, если быть искренними, то, наверное, последнее…, которое имеет возможность общаться вживую со свидетелями тех времен и с победителями (войны – ред). И мы обязаны перенести этот нерв, эту историю уже без каких-то искажений будущим поколениями", - сказал Лукьянов во время видеоконференции "Москва - Минск - Краснодар - Псков", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Лукьянова, участвовать в проекте "Цифровая звезда" можно из любой точки мира, для этого достаточно иметь гаджет и доступ в интернет. "Клиенту предоставляется возможность самостоятельно фотографировать и размещать памятные места, отмечать их на карте, загружать текстовую информацию, истории значимых мест времен Великой Отечественной войны", - рассказал он.
Председатель Молодежной палаты также сообщил, что в рамках проекта уже оцифрован ряд памятных мест и мест крупных сражений советских войск, в перспективе эта работа будет продолжена. Он уточнил, что, по последним данным, на портале зарегистрировались более 500 человек, а в базе оцифрованных памятников находятся более 280 единиц.