Назван самый обедневший человек в мире

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился более 30 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. По информации агентства, это максимальная сумма, которую за время кризиса потерял один человек.
Из-за пандемии коронавируса большинство принадлежащих Арно бутиков по всему миру закрылись более чем на месяц, пишет Bloomberg. В этом году стоимость акций LVMH упала на 19 процентов.
По словам финансового директора компании Жан-Жака Гиони, будущее бизнеса Арно будет зависеть от китайского рынка, на который приходится более трети продаж предметов роскоши.
Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки. По данным Forbes, больше всех потерял именно Арно.
Сейчас предприниматель занимает третью строчку списка Forbes с состоянием в 90 миллиардов долларов. На первом и втором местах расположились глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс, они имеют по 141,8 и 105,7 миллиарда соответственно.