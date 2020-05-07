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Назван самый обедневший человек в мире
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РИА Новости

Назван самый обедневший человек в мире

18:19 07.05.2020 (обновлено: 18:55 07.05.2020)
25804
© AP Photo / Christophe EnaФранцузский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
© AP Photo / Christophe Ena
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился более 30 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. По информации агентства, это максимальная сумма, которую за время кризиса потерял один человек.
Из-за пандемии коронавируса большинство принадлежащих Арно бутиков по всему миру закрылись более чем на месяц, пишет Bloomberg. В этом году стоимость акций LVMH упала на 19 процентов.
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По словам финансового директора компании Жан-Жака Гиони, будущее бизнеса Арно будет зависеть от китайского рынка, на который приходится более трети продаж предметов роскоши.
Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки. По данным Forbes, больше всех потерял именно Арно.
Сейчас предприниматель занимает третью строчку списка Forbes с состоянием в 90 миллиардов долларов. На первом и втором местах расположились глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс, они имеют по 141,8 и 105,7 миллиарда соответственно.
Леонид Михельсон
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Коронавирус COVID-19ФранцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот бедолага то :))
7 мая, 18:24
ДГДмитрий Григорьев
3201100
Интересно, предполагается, что мы должны его пожалеть?) Беееедненький, у него осталась всего пара миллиардов баксов!)
7 мая, 18:41
СУСен У.
1180001
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