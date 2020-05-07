После ослабления карантина во Франции границы останутся закрытыми

ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Границы европейского пространства будут оставаться закрытыми до последующих объявлений, национальные границы Франции не откроют ранее 15 июня, заявил в четверг глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
"Как вы знаете, с начала эпидемии закрытие границ стало правилом, а право их пересечь - исключением. Мы все еще нуждаемся в этой мере предосторожности. … Что касается въезда и выезда с европейского пространства… - границы останутся закрытыми до нового распоряжения", - сказал министр.
Говоря о национальных границах Франции, Кастанер отметил, что "было принято решение продлить принятые ранее ограничения, по меньшей мере, до 15 июня".
Строгие ограничения на передвижение людей действуют во Франции с 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничены также перемещения по улицам: жителям Франции необходимо иметь при себе специальный документ, объясняющий причины выхода на улицу. Постепенное ослабление ограничений запланировано с 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. Во Франции, по данным на 5 мая, от коронавируса скончались более 25,8 тысячи человек.
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