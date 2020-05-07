После ослабления карантина во Франции границы останутся закрытыми

"Как вы знаете, с начала эпидемии закрытие границ стало правилом, а право их пересечь - исключением. Мы все еще нуждаемся в этой мере предосторожности. … Что касается въезда и выезда с европейского пространства… - границы останутся закрытыми до нового распоряжения", - сказал министр.