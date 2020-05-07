Украинские боксеры стали "противниками независимого православия"

Александр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира против Мурата Гассиева

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных скандального сайта "Миротворец" после съемок в российском фильме про Церковь.

"Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", - говорится на сайте.

Ранее Усик и Ломаченко снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.