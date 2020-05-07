Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-07T18:04
https://ria.ru/20200507/1571116704.html
Украинские боксеры стали "противниками независимого православия"
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/16/1525191607_0:214:2000:1339_1036x0_80_0_0_37455614e3b0750108dede5385a90ee9.jpg
РИА Новости

Украинские боксеры стали "противниками независимого православия"

18:04 07.05.2020
1917
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира против Мурата Гассиева
Александр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира против Мурата Гассиева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных скандального сайта "Миротворец" после съемок в российском фильме про Церковь.
"Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", - говорится на сайте.
Ранее Усик и Ломаченко снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Вчера, 09:59Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали пляской на костях попытку захвата храма УПЦ
221130256
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеРелигияСитуация на УкраинеМария ЗахароваНовости - Религия и мировоззрениеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДунья МиятовичРусская православная церковьВерховная Рада УкраиныМоскваВ мире
Рекомендуем
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Назван самый обедневший человек в мире
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Умер пилот совершившего жесткую посадку в Крыму Ми-35
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
В ДНР прокомментировали план "Б" Киева по возвращению Донбасса
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
"Академик Черский" идет в логистический центр "Северного потока — 2"
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Девушка во время самоизоляции дома
Названы главные ошибки при ношении маски
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украинские оппозиционеры потребовали уволить главу института нацпамяти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния