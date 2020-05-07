Росгвардейцы провели более 400 "Парадов у дома" для ветеранов ВОВ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Росгвардия поздравила более 400 ветеранов ВОВ "Парадом у дома" в честь 75-й годовщины Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Перед домом каждого фронтовика военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем, а военные музыканты полкового оркестра исполнили мелодии военных лет", — рассказали в ведомстве.
Всего под патронажем Росгвардии на сегодняшний день находятся 449 ветеранов Великой Отечественной войны.
Поздравляя ветеранов с Днем Победы, директор ведомства Виктор Золотов заметил, что тысячи скорбных монументов и обелисков по всей стране еще долгие годы будут напоминать о многомиллионных жертвах, которыми оплачена Победа в Великой Отечественной войне.
28 апреля, 15:17Онлайн-парад Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветеранаВоеннослужащие 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа дистанционно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы. Ветеран в прямом эфире наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Новосибирского высшего военного училища.