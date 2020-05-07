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75 лет Великой Победы
2020-05-08T00:00
https://ria.ru/20200507/1571116151.html
Росгвардейцы провели более 400 "Парадов у дома" для ветеранов ВОВ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107439_0:36:3120:1790_1036x0_80_0_0_cf024565f350a1c64118e17eb6c414fa.jpg
РИА Новости

Росгвардейцы провели более 400 "Парадов у дома" для ветеранов ВОВ

17:53 07.05.2020 (обновлено: 00:00 08.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкПерсональный парад для ветерана Великой Отечественной войны
Персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Андрей Каспришин
Перейти в фотобанк
Персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Росгвардия поздравила более 400 ветеранов ВОВ "Парадом у дома" в честь 75-й годовщины Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Перед домом каждого фронтовика военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем, а военные музыканты полкового оркестра исполнили мелодии военных лет", — рассказали в ведомстве.

Парад в честь победы в ульяновском селе около дома 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова
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Всего под патронажем Росгвардии на сегодняшний день находятся 449 ветеранов Великой Отечественной войны.
Поздравляя ветеранов с Днем Победы, директор ведомства Виктор Золотов заметил, что тысячи скорбных монументов и обелисков по всей стране еще долгие годы будут напоминать о многомиллионных жертвах, которыми оплачена Победа в Великой Отечественной войне.
Онлайн-парад в честь Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветерана
28 апреля, 15:17
Онлайн-парад Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветеранаВоеннослужащие 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа дистанционно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы. Ветеран в прямом эфире наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Новосибирского высшего военного училища.
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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