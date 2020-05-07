Росгвардейцы провели более 400 "Парадов у дома" для ветеранов ВОВ

Онлайн-парад Победы: как военные ЦВО поздравили 97-летнего ветерана Военнослужащие 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа дистанционно поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы. Ветеран в прямом эфире наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Новосибирского высшего военного училища.