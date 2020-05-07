В Бергамо прошла церемония завершения российской гуманитарной миссии

По его словам, российское посольство продолжает получать массу обращений, писем, звонков от официальных лиц и простых граждан с благодарностью в адрес руководства России за поддержку, оказанную Италии в трудный момент. "Уверен, что российско-итальянское взаимодействие в противостоянии коронавирусу станет еще одним связующим элементом, укрепляющим ткань наших двусторонних отношений", - заявил Разов.

Президент области Ломбардия Аттилио Фонтана в своем выступлении заявил, что российские специалисты прибыли в Италию в "один из наиболее сложных моментов", оказав итальянским коллегам конкретную помощь. "От вас мы получили и ценности дружбы и солидарности, чтобы мы не почувствовали себя в одиночестве в сложное время. Думаю, что это был сложный вызов, и мы говорим вам спасибо. Это показатель того, что в нашем мире существует солидарность, дружба и помощь", - сказал глава региона.