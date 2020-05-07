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2020-05-07T17:32
https://ria.ru/20200507/1571115141.html
В Бергамо прошла церемония завершения российской гуманитарной миссии
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РИА Новости

В Бергамо прошла церемония завершения российской гуманитарной миссии

17:32 07.05.2020
979
© РИА Новости / Министерство обороны РФКолонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны РФ в Бергамо, Италия
Колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны РФ в Бергамо, Италия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны РФ в Бергамо, Италия. Архивное фото
РИМ, 7 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Церемония завершения гуманитарной миссии "Из России с любовью" состоялась в четверг в итальянском Бергамо в присутствии российских дипломатов и представителей властей города и области Ломбардия.
Как заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу, подразделения РХБЗ начнут покидать Италию с четверга.
"Сегодня завершается работа российского сводного отряда в рамках гуманитарной миссии России в Италии. <…> Работая в течение полутора месяцев бок о бок с итальянскими коллегами в наиболее зараженных зонах, рискуя собственным здоровьем, наши специалисты самоотверженно спасали человеческие жизни, проявляя стойкость в противодействии масштабной угрозе коронавируса. Они честно и высокопрофессионально исполнили свой долг", - заявил в ходе мероприятия посол РФ в Италии Сергей Разов.
Он напомнил, что за время нахождения в Италии военно-медицинского контингента полевой госпиталь Бергамо принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.
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"Эта бескорыстная помощь в полной мере соответствует духу имеющих глубокие исторические корни российско-итальянских отношений, основанных на взаимном уважении и симпатии, культурной и духовной близости народов двух стран. Готовность поддержать друг друга в трудную минуту без каких-либо условий является характерной особенностью отношений Москвы и Рима", - сказал Разов.
По его словам, российское посольство продолжает получать массу обращений, писем, звонков от официальных лиц и простых граждан с благодарностью в адрес руководства России за поддержку, оказанную Италии в трудный момент. "Уверен, что российско-итальянское взаимодействие в противостоянии коронавирусу станет еще одним связующим элементом, укрепляющим ткань наших двусторонних отношений", - заявил Разов.
Президент области Ломбардия Аттилио Фонтана в своем выступлении заявил, что российские специалисты прибыли в Италию в "один из наиболее сложных моментов", оказав итальянским коллегам конкретную помощь. "От вас мы получили и ценности дружбы и солидарности, чтобы мы не почувствовали себя в одиночестве в сложное время. Думаю, что это был сложный вызов, и мы говорим вам спасибо. Это показатель того, что в нашем мире существует солидарность, дружба и помощь", - сказал глава региона.
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Также с итальянской стороны со словами благодарности российским медикам выступил асессор Ломбардии по вопросам гражданской обороны Пьетро Форони.
"Сегодня около полевого госпиталя мы провели церемонию для российских военных врачей. Думаю, что в такой ситуации мы получили прекрасный образец международного сотрудничества и солидарности - российские медики, итальянские военные, добровольцы службы гражданской и представители ассоциации альпийских стрелков - мне кажется, что появилось нечто уникальное", - сказал представитель областного правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полевой госпиталь в Бергамо для больных коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Дежурство организовано в три смены.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

Томограф в полевом госпитале в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

Флаги у полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Войска РХБЗКоронавирусыЛомбардияСергей ШойгуМоскваИталияСергей РазовВ мире
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