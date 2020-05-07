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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:18
https://ria.ru/20200507/1571113794.html
Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569095927_0:77:1467:902_1036x0_80_0_0_712544aa3346ef984a229ff1e7ccbf47.jpg
РИА Новости

Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19

17:08 07.05.2020 (обновлено: 17:18 07.05.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНаклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием, доставленного военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 МД, на итальянской авиабазе "Практика-ли-Маре".
Наклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием, доставленного военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 МД, на итальянской авиабазе Практика-ли-Маре.
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, в ходе которого глава итальянского военного ведомства выразил благодарность за своевременную помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.
"В ходе разговора Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством... сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Глава итальянского военного ведомства подчеркнул профессионализм, самоотверженность и ответственность российских специалистов РХБЗ и военных медиков, оказывавших помощь итальянской стороне.
Полевой госпиталь в Бергамо для больных коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Дежурство организовано в три смены.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

Медицинская техника у койки в палате полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

Томограф в полевом госпитале в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

Флаги у полевого госпиталя в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Полевой госпиталь в Бергамо.

Полевой госпиталь в Бергамо, в котором российские и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут принимать, диагностировать и лечить заболевших коронавирусом COVID-19
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Первые пациенты прибыли в полевой госпиталь города Бергамо 6 апреля.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Российские и итальянские специалисты принимают, диагностируют и лечат заболевших COVID-19 круглосуточно.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Дежурство организовано в три смены.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Они работают как в палатах интенсивной терапии, так и в отделениях для пациентов с легкой и средней степенью заболевания.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в госпитале более 200 специалистов из Италии и России. Все они прошли специальную подготовку.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

При создании госпиталя итальянские специалисты учли российский опыт и строгие требования к эпидемической безопасности, принятые в нашей стране.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Полевой госпиталь в Бергамо.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
"В рамках беседы министр обороны РФ генерал армии Шойгу проинформировал Гуэрини о мероприятиях, предпринимаемых российским военным ведомством по недопущению распространения вирусной инфекции в Вооруженных силах РФ, сохранению здоровья военнослужащих и гражданского персонала", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за информацию о санэпидеммероприятиях в российской армии и "выразил готовность, в случае необходимости, предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией". Подчеркивается, что по итогам состоявшегося разговора главы военных ведомств РФ и Италии договорились продолжать диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
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Распространение нового коронавирусаЛоренцо ГуэриниВойска РХБЗМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей ШойгуИталияВ мире
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