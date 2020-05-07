В Вологодской области возобновят работу промышленные предприятия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Предприятия промышленности, лесного сектора, сельского хозяйства и смежных сфер в Предприятия промышленности, лесного сектора, сельского хозяйства и смежных сфер в Вологодской области возобновляют работу с 12 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Запуск смежных отраслей, промышленности мы должны сделать немедленно, все технологические цепочки будут запущены с 12 мая. А это примерно 89% предприятий региона, деятельность которых будет возобновлена", - сообщил Кувшинников во время онлайн-заседания.

По его словам, в Вологодской области достаточно низкие темпы распространения коронавирусной инфекции, и важно сохранить эти позиции.

"Предприятия заработают при обязательном соблюдении всех эпидтребований, их мы пропишем в распоряжении правительства. Также дополним к обязательному ношению масок перчатки для граждан в общественных местах и транспорте", - уточнил Кувшинников.

Также глава региона добавил, что режим повышенной готовности в Вологодской области продлён до 1 июня, также до этого числа сохраняется режим самоизоляции для жителей.

"В ближайшие дни мы ждём федеральные решения по этапности открытия магазинов и сферы услуг, как только мы их получим, постепенно начнём снимать ограничения", - сказал он.

Также губернатор предложил составить региональный план по снятию ограничений для торговли, сферы услуг и образовательных учреждений, который будет согласован с предпринимателями и Роспотребнадзором