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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:05
https://ria.ru/20200507/1571113659.html
В Вологодской области возобновят работу промышленные предприятия
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a647f2b6daec0ae3149340cb6eee5589.jpg
РИА Новости

В Вологодской области возобновят работу промышленные предприятия

17:05 07.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Предприятия промышленности, лесного сектора, сельского хозяйства и смежных сфер в Вологодской области возобновляют работу с 12 мая, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Запуск смежных отраслей, промышленности мы должны сделать немедленно, все технологические цепочки будут запущены с 12 мая. А это примерно 89% предприятий региона, деятельность которых будет возобновлена", - сообщил Кувшинников во время онлайн-заседания.
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По его словам, в Вологодской области достаточно низкие темпы распространения коронавирусной инфекции, и важно сохранить эти позиции.
"Предприятия заработают при обязательном соблюдении всех эпидтребований, их мы пропишем в распоряжении правительства. Также дополним к обязательному ношению масок перчатки для граждан в общественных местах и транспорте", - уточнил Кувшинников.
Также глава региона добавил, что режим повышенной готовности в Вологодской области продлён до 1 июня, также до этого числа сохраняется режим самоизоляции для жителей.
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"В ближайшие дни мы ждём федеральные решения по этапности открытия магазинов и сферы услуг, как только мы их получим, постепенно начнём снимать ограничения", - сказал он.
Также губернатор предложил составить региональный план по снятию ограничений для торговли, сферы услуг и образовательных учреждений, который будет согласован с предпринимателями и Роспотребнадзором.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вологодская областьЭкономика
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