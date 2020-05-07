В Челябинской области предприятия получили первые льготные выплаты

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Предприятия в Предприятия в Челябинской области начали получать льготные займы на выплату зарплат, пополнение оборотных средств, оплату текущих расходов, так, выданы первые 10 займов, которые позволят сохранить 340 рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, новый антикризисный продукт фонда развития предпринимательства Челябинской области – "Территории Бизнеса" - микрозайм "Антивирус" - разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Максимальная сумма займа составляет 3 миллиона рублей, процентная ставка – 1% годовых, отсрочка платежа по основному долгу – 6 месяцев. Приоритет на его получение отдается предприятиям, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, но при этом сохраняющим рабочие места.

"Предприятия Челябинской области начали получать льготные микрозаймы в "Территории Бизнеса" на выплаты заработных плат, пополнение оборотных средств, оплату текущих расходов и рефинансирование действующих кредитов. Первые десять выданных займов на сумму 23,4 миллиона рублей позволят сохранить 340 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Территории Бизнеса" Артура Юсупова, на сегодня в высокой степени проработки 31 займ на сумму 76,2 миллиона рублей. "Сейчас, когда "Территория Бизнеса" уже получила докапитализацию из регионального бюджета на реализацию этой программы, мы начинаем активно выдавать микрозаймы на новых, антикризисных условиях. В данный момент, по нашим прогнозам, это даст возможность предприятиям сохранить еще порядка 650 рабочих мест", – цитирует слова Юсупова пресс-служба правительства.

Так, одним из первых получателей микрозайма "Антивирус" стало специализированное конструкторское бюро (СКБ) "Индукция", которое разрабатывает и выпускает электрооборудование для автоматизации производственных процессов. С "Территорией Бизнеса" компания сотрудничает с 2019 года и уже получила услуги по сертификации продукции стоимостью 200 тысяч рублей. Также в апреле компании одобрили заявки на получение инжиниринговых услуг – изготовление пресс-форм для производства корпусов индуктивных датчиков, поясняется в сообщении.

Микрозайм в размере 3 миллиона рублей необходим компании для погашения текущих платежей по выплате зарплаты сотрудникам, уплате налогов и оплате поставщикам сырья и материалов, уточняется в сообщении. По словам генерального директора СКБ "Индукция" Павла Соколова, предприятие работает с "Территорией Бизнеса" с прошлого года и видит только положительные эффекты. "В планах – дальнейшее сотрудничество, которое позволит не только сохранить действующий бизнес, но и даст возможность его расширить. Радует, что в нашем регионе действует такая государственная организация, которая оказывает реальную и ощутимую поддержку. Это особенно важно сейчас, когда экономика во всем мире находится в кризисном состоянии", – цитирует его слова пресс-служба.

Как сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер , основная задача в сфере экономики – сохранение рабочих мест. Принципиально важно не допустить скачка безработицы, и речь здесь идет о средних и малых предприятиях, которые в первую очередь пострадали из-за введения ограничений в условиях коронавирусной инфекции, уточнял он.