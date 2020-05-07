В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 461

ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число подтвержденных случаев коронавируса в Таджикистане к четвергу выросло на 82, достигнув 461, за последние сутки скончались четыре пациента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода.
В среду сообщалось, что в республике в общей сложности зафиксировали 379 инфицированных новым коронавирусом и восемь летальных исходов.
"За последние сутки выявлено 82 новых случая COVID-19, всего их стало 461, в общей сложности 12 пациентов с этим новым типом коронавируса уже скончались", - сказала Дарвешзода.
По ее словам, по состоянию на вечер четверга 4205 человек находились под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях по всей стране. За последние сутки 345 человек были выписаны из больниц в удовлетворительном состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.