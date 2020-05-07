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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:55
https://ria.ru/20200507/1571113108.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 461
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 461

16:55 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число подтвержденных случаев коронавируса в Таджикистане к четвергу выросло на 82, достигнув 461, за последние сутки скончались четыре пациента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода.
В среду сообщалось, что в республике в общей сложности зафиксировали 379 инфицированных новым коронавирусом и восемь летальных исходов.
"За последние сутки выявлено 82 новых случая COVID-19, всего их стало 461, в общей сложности 12 пациентов с этим новым типом коронавируса уже скончались", - сказала Дарвешзода.
По ее словам, по состоянию на вечер четверга 4205 человек находились под медицинским наблюдением в медицинских учреждениях по всей стране. За последние сутки 345 человек были выписаны из больниц в удовлетворительном состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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