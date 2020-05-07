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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:48
https://ria.ru/20200507/1571112759.html
В Москве дежурные группы в начальной школе будут работать до 31 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/148662/46/1486624630_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_40c6495179b400446e3d9f86c42d2765.jpg
РИА Новости

В Москве дежурные группы в начальной школе будут работать до 31 мая

16:47 07.05.2020 (обновлено: 16:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбъявление о карантине в школе
Объявление о карантине в школе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Объявление о карантине в школе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что ограничения в работе сфер услуг, культуры, образования, спорта в Москве продлены до 31 мая.
"Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая сего года", - написал Собянин в своем блоге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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