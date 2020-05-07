В Москве дежурные группы в начальной школе будут работать до 31 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что ограничения в работе сфер услуг, культуры, образования, спорта в Москве продлены до 31 мая.
"Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая сего года", - написал Собянин в своем блоге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.