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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:48
https://ria.ru/20200507/1571112689.html
В Москве будут закрывать предприятия, не соблюдающие сантребования
https://cdn23.img.ria.ru/images/153300/09/1533000910_0:266:3167:2047_1036x0_80_0_0_7b2aaf2bbf32f63c2a2d3e8c383ab69e.jpg
РИА Новости

В Москве будут закрывать предприятия, не соблюдающие сантребования

16:46 07.05.2020 (обновлено: 16:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод в Капотне
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. При несоблюдение сантребований предприятия и стройплощадки будут закрываться, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, но на рабочих местах должны соблюдаться жесткие санитарные требования. Также в Москве будет введен масочный режим.
"Работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима... При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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