В Москве будут закрывать предприятия, не соблюдающие сантребования

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. При несоблюдение сантребований предприятия и стройплощадки будут закрываться, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, но на рабочих местах должны соблюдаться жесткие санитарные требования. Также в Москве будет введен масочный режим.
"Работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима... При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.
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