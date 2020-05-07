Вывозной рейс из Тель-Авива вылетел в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург в примерно 16.04 по местному времени.
Как сообщил РИА Новости представитель дипмиссии России в Израиле, предварительно в четверг в списках на регистрацию были 156 человек, в итоге на борт самолёта поднялись 128 пассажиров. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и близлежащих регионов, также были и гуманитарные случаи.
Изначально в списках, опубликованных Минкомсвязи, были зарегистрированы 109 человек. Как пояснил представитель дипмиссии, в последний момент удалось внести ещё пассажиров, которые не смогли ранее зарегистрироваться на рейс. В частности, это стало возможно благодаря договорённостям с соседними российскими регионами.
Так, благодаря этим договорённостям домой сможет вернуться россиянка Алина, находившаяся в Израиле по молодёжной студенческой программе. Алина летит в Екатеринбург, откуда, благодаря содействию российского посольства, девушка отправится в Барнаул.
"Мне очень помогал представитель посольства, забрал из Иерусалима, привёз сюда (в аэропорт - ред.), очень часто выходил на связь", - сказала Алина.
С благодарностью о работе посольства отозвалась также россиянка из Краснодара, находившаяся в Израиле для ухода за онкобольной дочерью. Россиянка планировала улететь из Израиля 31 марта, но возможность появилась только сейчас.
"Посольство - молодцы. В любое время дня и ночи можно дозвониться, они отвечают, спрашивают, какая помощь нужна", - сказала она.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, 79 пассажиров летят до Ростова-на-Дону и 49 до Екатеринбурга. Прибытие рейса в Ростов запланировано на 18.35 мск, в уральскую столицу рейс прибудет 8 мая в 0.50 (22.50 мск 7 мая).
Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.