Вывозной рейс из Тель-Авива вылетел в Россию

Как сообщил РИА Новости представитель дипмиссии России в Израиле , предварительно в четверг в списках на регистрацию были 156 человек, в итоге на борт самолёта поднялись 128 пассажиров. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и близлежащих регионов, также были и гуманитарные случаи.

Изначально в списках, опубликованных Минкомсвязи, были зарегистрированы 109 человек. Как пояснил представитель дипмиссии, в последний момент удалось внести ещё пассажиров, которые не смогли ранее зарегистрироваться на рейс. В частности, это стало возможно благодаря договорённостям с соседними российскими регионами.

Так, благодаря этим договорённостям домой сможет вернуться россиянка Алина, находившаяся в Израиле по молодёжной студенческой программе. Алина летит в Екатеринбург, откуда, благодаря содействию российского посольства, девушка отправится в Барнаул

"Мне очень помогал представитель посольства, забрал из Иерусалима , привёз сюда (в аэропорт - ред.), очень часто выходил на связь", - сказала Алина.

С благодарностью о работе посольства отозвалась также россиянка из Краснодара , находившаяся в Израиле для ухода за онкобольной дочерью. Россиянка планировала улететь из Израиля 31 марта, но возможность появилась только сейчас.

"Посольство - молодцы. В любое время дня и ночи можно дозвониться, они отвечают, спрашивают, какая помощь нужна", - сказала она.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, 79 пассажиров летят до Ростова-на-Дону и 49 до Екатеринбурга. Прибытие рейса в Ростов запланировано на 18.35 мск, в уральскую столицу рейс прибудет 8 мая в 0.50 (22.50 мск 7 мая).

Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево , не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.