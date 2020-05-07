В Москве продление срока действия проездных состоится после 31 мая

"Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будет производиться после 31 мая 2020 года. К обмену будут приниматься билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок", - говорится в сообщении.