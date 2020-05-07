Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов

"Я поддерживаю это предложение. Прошу правительство в контакте с Центральным банком в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу. Думаю, что это будет хороший инструмент для всех участников этого процесса. Чтобы такие облигации были выпущены уже в этом году, нужно для этого все сделать", - заявил Путин.