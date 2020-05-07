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2020-05-07T16:27
https://ria.ru/20200507/1571110458.html
Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов
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РИА Новости

Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов

16:27 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить нормативную и регуляторную базу для выпуска бессрочных корпоративных облигаций, чтобы их размещение стало возможным уже в текущем году.
"Масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики реализуют Российские железные дороги. Как мы сегодня услышали, компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования этих вложений", - сказал Путин на совещании по транспорту.
Президент России Владимир Путин
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В ходе совещания глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестиционную программу 2020 года в размере минимум в 620 миллиардов рублей за счет бессрочных облигаций, и уже готовится разместить такие бумаги в текущем году на сумму не менее 370 миллиардов рублей.
"Я поддерживаю это предложение. Прошу правительство в контакте с Центральным банком в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу. Думаю, что это будет хороший инструмент для всех участников этого процесса. Чтобы такие облигации были выпущены уже в этом году, нужно для этого все сделать", - заявил Путин.
По его словам, сейчас важно не потерять инвестиционный горизонт на транспорте, реализовать планы по развитию инфраструктуры и обновлению парта перевозчиков, поскольку это будет иметь мультипликативный эффект и для других отраслей экономики.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФВладимир ПутинЭкономика
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