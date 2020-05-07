В Москве online-обучение 1-8 и 10 классов будет свободным с 18 мая

"С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет", - говорится в сообщении.