В Москве online-обучение 1-8 и 10 классов будет свободным с 18 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 18-31 мая для школьников 1-8 и 10 классов дистанционное обучение в столице будет проводиться в режиме свободного посещения, без домашних заданий и оценок.
"С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет", - говорится в сообщении.
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