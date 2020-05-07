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2020-05-07T16:29
https://ria.ru/20200507/1571110327.html
В Москве online-обучение 1-8 и 10 классов будет свободным с 18 мая
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РИА Новости

В Москве online-обучение 1-8 и 10 классов будет свободным с 18 мая

16:26 07.05.2020 (обновлено: 16:29 07.05.2020)
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© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 18-31 мая для школьников 1-8 и 10 классов дистанционное обучение в столице будет проводиться в режиме свободного посещения, без домашних заданий и оценок.
"С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет", - говорится в сообщении.
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