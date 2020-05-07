Собянин призвал привыкать к необходимости ношения масок и перчаток

Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве

Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр столицы Мэр столицы Сергей Собянин призвал соблюдать режим самоизоляции и привыкать к необходимости ношения масок и перчаток, написал он в своем блоге

Ранее Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.

"В оставшиеся праздничные дни очень важно соблюдать требования самоизоляции, а также привыкнуть к мысли о необходимости использовать защитные маски и перчатки", - написал мэр.

По его словам, чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время можно будет перейти ко второму и последующим этапам.

"И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений", - добавил он.