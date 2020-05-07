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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:42
https://ria.ru/20200507/1571109756.html
Собянин призвал привыкать к необходимости ношения масок и перчаток
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097191_0:68:1907:1141_1036x0_80_0_0_baab8e4f1ed37b32a1308b44bc07b793.jpg
РИА Новости

Собянин призвал привыкать к необходимости ношения масок и перчаток

16:15 07.05.2020 (обновлено: 16:42 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин призвал соблюдать режим самоизоляции и привыкать к необходимости ношения масок и перчаток, написал он в своем блоге.
Ранее Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.
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"В оставшиеся праздничные дни очень важно соблюдать требования самоизоляции, а также привыкнуть к мысли о необходимости использовать защитные маски и перчатки", - написал мэр.
По его словам, чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время можно будет перейти ко второму и последующим этапам.
"И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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