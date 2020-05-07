Афанасьева: историческая память о войне объединяет Россию и Белоруссию

"Сегодня некоторые пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и Победы. То вдруг выясняется, что главным условием победы было открытие второго фронта, то мы узнаем, что узников Освенцима освобождали только украинцы, то, наоборот, власти Латвии заявляют, что концлагерь Саласпилс – это самый жуткий детский концлагерь – никогда не был лагерем смерти, а всего лишь был исправительным лагерем. Десятки тысяч людей закрывают глаза на то, что там убивали взрослых и детей. Поляки напрочь забывают о том, кто освободил их прекрасный город Краков. Они забывают историю нашего маршала Конева, который освобождал Краков", - сказала Афанасьева.