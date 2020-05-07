Афанасьева: историческая память о войне объединяет Россию и Белоруссию

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Переписывание истории недопустимо, и основной наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, заявила в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" в четверг председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.
Онлайн-конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организована Парламентским Собранием в формате видеомоста Москва – Минск – Краснодар – Псков.
"Сегодня некоторые пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и Победы. То вдруг выясняется, что главным условием победы было открытие второго фронта, то мы узнаем, что узников Освенцима освобождали только украинцы, то, наоборот, власти Латвии заявляют, что концлагерь Саласпилс – это самый жуткий детский концлагерь – никогда не был лагерем смерти, а всего лишь был исправительным лагерем. Десятки тысяч людей закрывают глаза на то, что там убивали взрослых и детей. Поляки напрочь забывают о том, кто освободил их прекрасный город Краков. Они забывают историю нашего маршала Конева, который освобождал Краков", - сказала Афанасьева.
Сенатор подчеркнула, что историческая память о войне является одним из факторов, которые объединяют сегодня большинство населения Белоруссии и России. "И независимо от религии, социального положения и образования победа в Великой Отечественной войне является предметом гордости всех белорусов и россиян и той необходимой основой, вокруг которой должны формироваться наши национальные идеи". – отметила Афанасьева.
Она также рассказала об участии депутатов Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в увековечении памяти о войне. В частности, комиссия курирует проект капитального ремонта, реставрации и музеефикации сооружения "Брестская крепость" в одноименном мемориальном комплексе. "Наш вклад туда есть и финансовый – это 320 миллионов российских рублей. Участие Союзного государства в софинансировании создания ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области - это почти 200 миллионов рублей", - пояснила Афанасьева. Сенатор сообщила, что сооружение комплекса уже завершено, его открытие перенесено из-за пандемии коронавируса, но оно обязательно состоится в этом году.