Организатора вечеринки в центре Петербурга арестовали на 11 суток

Кресла для судей в зале заседаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Петроградский районный суд . Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности Кирилла Троценко, организовавшего массовый сбор горожан на Крестовском острове у " Газпром Арены" в нарушение временного запрета на проведение мероприятий из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге, назначив ему 11 суток административного ареста, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В субботу СМИ сообщили, что несколько сотен участников вечеринки собрались у стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове, танцевали под громкую музыку и курили кальян.

"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд установил, что Троценко "организовал массовое одновременное пребывание граждан в общественном месте путем размещения в канале "Sibur Arena Chat" мессенджера Telegram новостного поста с призывом собраться у стадиона для сбора имеющегося мусора".

Троценко вину признал, пояснив суду, что "ситуация вышла из-под контроля". Также он заявил, что "очень сожалеет, что не подумал о последствиях", отмечается в сообщении.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 6190 случаев заражения COVID-19. Умерли 44 человека, выздоровели 1552.