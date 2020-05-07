Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T16:07
https://ria.ru/20200507/1571108910.html
Организатора вечеринки в центре Петербурга арестовали на 11 суток
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1036x0_80_0_0_4d6b2868a2c2abb86f5a598fbdcb0b2d.jpg
РИА Новости

Организатора вечеринки в центре Петербурга арестовали на 11 суток

16:07 07.05.2020
677
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности Кирилла Троценко, организовавшего массовый сбор горожан на Крестовском острове у "Газпром Арены" в нарушение временного запрета на проведение мероприятий из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге, назначив ему 11 суток административного ареста, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
В субботу СМИ сообщили, что несколько сотен участников вечеринки собрались у стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове, танцевали под громкую музыку и курили кальян.
"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", - говорится в сообщении.
ДТП на Волоколамском шоссе
17 мая 2018, 08:00
Багдасарян и другие. Стритрейсеры калечат людей и плюют на закон
По данным пресс-службы, суд установил, что Троценко "организовал массовое одновременное пребывание граждан в общественном месте путем размещения в канале "Sibur Arena Chat" мессенджера Telegram новостного поста с призывом собраться у стадиона для сбора имеющегося мусора".
Троценко вину признал, пояснив суду, что "ситуация вышла из-под контроля". Также он заявил, что "очень сожалеет, что не подумал о последствиях", отмечается в сообщении.
За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 6190 случаев заражения COVID-19. Умерли 44 человека, выздоровели 1552.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Шашлык
6 мая, 13:25Распространение нового коронавируса
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
4612033
Обсудить 0
ГазпромСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Российские рубли
В Петербурге арестовали аферистов, похитивших более 100 миллионов рублей
Вечный огонь
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Журналист Первого канала рассказал о требовании покинуть Белоруссию
Минск
СЖР попросил Белоруссию разъяснить ситуацию с журналистами Первого канала
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин поручил подготовить нормативную базу для вечных бондов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
Кресла для судей в зале заседаний
Прокурор попросил оставить фигурантов дела "Нового величия" под арестом
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве
Собянин призвал привыкать к необходимости ношения масок и перчаток
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге разыскивают женщину, затушившую Вечный огонь
Девушка во время самоизоляции дома
Названы главные ошибки при ношении маски
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Министерство иностранных дел Чешской республики
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Антикоронавирусный беспилотник: испытания обеззараживающего дрона
В России испытали БПЛА для предотвращения распространения коронавируса
Доминикана. На пляже острова Саона
Число поездок за границу может сократиться на 80 процентов из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния