В Совфеде оценили статью о последствиях "ядерного взрыва" над Москвой

"Но когда написано, что это моделируется на конкретном городе, в котором живут конкретные люди. <...> Город под названием Москва. <...> Вещи это далеко не безобидные, и именно потому, что вызывают массу вопросов, на которые невозможно дать разумные ответы", — рассказал сенатор RT .