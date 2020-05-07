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2020-05-07T17:17
https://ria.ru/20200507/1571108879.html
В Совфеде оценили статью о последствиях "ядерного взрыва" над Москвой
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РИА Новости

В Совфеде оценили статью о последствиях "ядерного взрыва" над Москвой

16:08 07.05.2020 (обновлено: 17:17 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова удивила публикация американского издания We Are The Mighty, которое спрогнозировало последствия взрыва термоядерной бомбы над Москвой.
Он пояснил, что обычно, когда люди изучают применение ядерного оружия, берется некая абстрактная модель многомиллионного города.

"Но когда написано, что это моделируется на конкретном городе, в котором живут конкретные люди. <...> Город под названием Москва. <...> Вещи это далеко не безобидные, и именно потому, что вызывают массу вопросов, на которые невозможно дать разумные ответы", — рассказал сенатор RT.

We Are The Mighty провело в симуляторе NukeMap моделирование взрыва над Москвой термоядерной бомбы мощностью в сто мегатонн. Авторы выяснили, что взрыв привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка полутора тысяч километров.
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В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
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Обсудить 13
РоссияОлег МорозовСовет Федерации РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Может,нашим спецам смоделировать яркую и наглядную ответку?
7 мая, 16:26
TT.Stelmakh1967
5200001
Вот уроды !
7 мая, 16:32
ssergo
4700002
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В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
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