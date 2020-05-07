В Совфеде оценили статью о последствиях "ядерного взрыва" над Москвой

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова удивила публикация американского издания We Are The Mighty, которое спрогнозировало последствия взрыва термоядерной бомбы над Москвой.
Он пояснил, что обычно, когда люди изучают применение ядерного оружия, берется некая абстрактная модель многомиллионного города.
"Но когда написано, что это моделируется на конкретном городе, в котором живут конкретные люди. <...> Город под названием Москва. <...> Вещи это далеко не безобидные, и именно потому, что вызывают массу вопросов, на которые невозможно дать разумные ответы", — рассказал сенатор RT.
We Are The Mighty провело в симуляторе NukeMap моделирование взрыва над Москвой термоядерной бомбы мощностью в сто мегатонн. Авторы выяснили, что взрыв привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстоянии порядка полутора тысяч километров.