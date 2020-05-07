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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:15
https://ria.ru/20200507/1571108490.html
Журналист Первого канала рассказал о требовании покинуть Белоруссию
https://cdn25.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:17:801:467_1036x0_80_0_0_e4d8f2264f9188a0108efba259cc33f5.jpg
РИА Новости

Журналист Первого канала рассказал о требовании покинуть Белоруссию

16:01 07.05.2020 (обновлено: 17:15 07.05.2020)
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
МИНСК/МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин, которого белорусский МИД лишил аккредитации, заявил, что во внешнеполитическом ведомстве республики от него потребовали выехать из страны.
"Нас с оператором вызвали в МИД республики, зачитали постановление комиссии МИД о лишении аккредитации, от меня как гражданина России потребовали покинуть Белоруссию до полуночи. Никаких документов не предоставили. Я уже в России", — рассказал он РИА Новости.
Офис Союза журналистов России
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Кручинин добавил, что свое решение министерство объяснило "распространением недостоверной информации о Республике Беларусь", однако он не согласен с этими обвинениями и "отвечает за каждое слово".
Ранее телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала — корреспондента Алексея Кручинина и его оператора, гражданина республики Сергея Панасюка — после сюжета о ситуации с распространением COVID-19 в стране, в котором излагались, по данным СМИ, ложные сведения. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации своих журналистов безосновательным.
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Союз журналистов России направил в белорусское внешнеполитическое ведомство письмо с просьбой разъяснить свое решение "со ссылками на соответствующие нормы закона".
"Сегодня, в связи с пандемией, почти весь мир переживает тяжелые времена. И несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов", — говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Первый канал (телеканал)МИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Цензура? нет...не слыхАли,..Семья правит бывшей республикой- и для удержания своих седалищь у власти пойдет на все...Посол не приехал еще, а кураторы уже руководят, главный куратор - министр иностранных дел - давно имеющий огромное влияние на Лукашенко - почему? - не знаю. Министр поклонник ЕС, НАТО и особенно США. Чтобы стать полноценной, действительно независомой страной, надо переболеть разными внутренними болезнями, не у всех получается, особенно трудно, когда нет своего исторического, а не сказачно-былинного фундамента, а историческая память теряется
7 мая, 16:20
Алекс Бардин
11331418118
На Первом давно забыли, что такое информация. Развлекуха и пропаганда. Поэтому рад, когда их гонят. Даже, если гонит "ягода" одного с ними поля.
7 мая, 16:38
sir expeditus
117310694
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