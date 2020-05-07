Журналист Первого канала рассказал о требовании покинуть Белоруссию

МИНСК/МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Корреспондент Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин, которого белорусский МИД лишил аккредитации, заявил, что во внешнеполитическом ведомстве республики от него потребовали выехать из страны.

"Нас с оператором вызвали в МИД республики, зачитали постановление комиссии МИД о лишении аккредитации, от меня как гражданина России потребовали покинуть Белоруссию до полуночи. Никаких документов не предоставили. Я уже в России", — рассказал он РИА Новости.

Кручинин добавил, что свое решение министерство объяснило "распространением недостоверной информации о Республике Беларусь", однако он не согласен с этими обвинениями и "отвечает за каждое слово".

Ранее телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала — корреспондента Алексея Кручинина и его оператора, гражданина республики Сергея Панасюка — после сюжета о ситуации с распространением COVID-19 в стране, в котором излагались, по данным СМИ, ложные сведения. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации своих журналистов безосновательным.

Союз журналистов России направил в белорусское внешнеполитическое ведомство письмо с просьбой разъяснить свое решение "со ссылками на соответствующие нормы закона".