Глава ЦИК Белоруссии назвала даты для проведения выборов президента

"В августе у нас четыре воскресенья, то есть выборы должны пройти в период с 9 по 30 число. Это последнее, что осталось (по датам – ред.). Так что для проведения выборов может рассматриваться любая из этих дат - и 9, и 16, и 23, и 30 августа", - сказала Ермошина.