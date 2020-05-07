Глава ЦИК Белоруссии назвала даты для проведения выборов президента

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президентские выборы в Белоруссии пройдут в период с 9 по 30 августа текущего года, для этого рассматриваются даты 9, 16, 23 и 30 августа, но окончательное решение будут принимать депутаты, заявила РИА Новости в четверг глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина.
"В августе у нас четыре воскресенья, то есть выборы должны пройти в период с 9 по 30 число. Это последнее, что осталось (по датам – ред.). Так что для проведения выборов может рассматриваться любая из этих дат - и 9, и 16, и 23, и 30 августа", - сказала Ермошина.
Она также отметила, что решение о дате выборов в пятницу примут белорусские депутаты на заседании палаты представителей.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала ранее РИА Новости Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.
Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.
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