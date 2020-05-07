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2020-05-07T16:22
https://ria.ru/20200507/1571108332.html
Глава ЦИК Белоруссии назвала даты для проведения выборов президента
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РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии назвала даты для проведения выборов президента

15:59 07.05.2020 (обновлено: 16:22 07.05.2020)
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© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президентские выборы в Белоруссии пройдут в период с 9 по 30 августа текущего года, для этого рассматриваются даты 9, 16, 23 и 30 августа, но окончательное решение будут принимать депутаты, заявила РИА Новости в четверг глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина.
"В августе у нас четыре воскресенья, то есть выборы должны пройти в период с 9 по 30 число. Это последнее, что осталось (по датам – ред.). Так что для проведения выборов может рассматриваться любая из этих дат - и 9, и 16, и 23, и 30 августа", - сказала Ермошина.
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Она также отметила, что решение о дате выборов в пятницу примут белорусские депутаты на заседании палаты представителей.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала ранее РИА Новости Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.
Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.
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