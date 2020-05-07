В ЕК рассчитывают на свободные и справедливые выборы в Польше

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что президентские выборы в Польше пройдут свободно и демократично, несмотря на пандемию коронавируса , заявил в четверг официальный представитель комиссии.

В среду вечером правящая партия Польши " Право и справедливость ", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента, назначенные на 10 мая.

"Мы приняли к сведению заявление о переносе выборов. Демократические дебаты, свободные и справедливые выборы во всех государствах ЕС являются ключевыми для демократии. Особенно важно защищать основные права и свободы в условиях пандемии", - сказал представитель ЕК, добавив, что необходимо "уберечь здоровье избирателей от рисков, сохраняя демократические права".

Европейский представитель напомнил, что ЕК неоднократно заявляла о важности проведения свободных и справедливы выборов в Польше в условиях пандемии, этот вопрос обсуждался накануне на коллегии.

В Еврокомиссии выразили надежду, чтобы новые даты выборов будут назначены в соответствии с конституционными процедурами и рекомендациями Европейского совета. "Эти нормы предусматривают открытие дебаты по вопросам выборов, здоровые избирательные процедуры, уважение избирательного права, свободную и открытую избирательную кампанию", - сказал представитель ЕК.

Он также подтвердил, что в ЕК готовы организовать дебаты по вопросам проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.

"Учитывая намечающиеся избирательные процессы в странах ЕС, комиссия готова организовать дебаты по лучшим практикам, которые могут быть применены в этот период", - сказал европейский представитель.

Полномочия действующего президента Польши Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового главы государства должны пройти весной. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.

Ранее сейм принял предложенный партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента в связи с коронавирусом - по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон. Сейм же большинством голосов преодолел вето верхней палаты. Теперь закон поступит на подпись президента.