В ЕК рассчитывают на свободные и справедливые выборы в Польше

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что президентские выборы в Польше пройдут свободно и демократично, несмотря на пандемию коронавируса, заявил в четверг официальный представитель комиссии.
В среду вечером правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента, назначенные на 10 мая.
"Мы приняли к сведению заявление о переносе выборов. Демократические дебаты, свободные и справедливые выборы во всех государствах ЕС являются ключевыми для демократии. Особенно важно защищать основные права и свободы в условиях пандемии", - сказал представитель ЕК, добавив, что необходимо "уберечь здоровье избирателей от рисков, сохраняя демократические права".
Европейский представитель напомнил, что ЕК неоднократно заявляла о важности проведения свободных и справедливы выборов в Польше в условиях пандемии, этот вопрос обсуждался накануне на коллегии.
Вчера, 13:32Сказано в эфиреЭксперт: ситуация с выборами президента Польши – непростая и запутанная Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте, одновременно перенеся дату голосования. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.
В Еврокомиссии выразили надежду, чтобы новые даты выборов будут назначены в соответствии с конституционными процедурами и рекомендациями Европейского совета. "Эти нормы предусматривают открытие дебаты по вопросам выборов, здоровые избирательные процедуры, уважение избирательного права, свободную и открытую избирательную кампанию", - сказал представитель ЕК.
Он также подтвердил, что в ЕК готовы организовать дебаты по вопросам проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.
"Учитывая намечающиеся избирательные процессы в странах ЕС, комиссия готова организовать дебаты по лучшим практикам, которые могут быть применены в этот период", - сказал европейский представитель.
Полномочия действующего президента Польши Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового главы государства должны пройти весной. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.
Ранее сейм принял предложенный партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента в связи с коронавирусом - по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон. Сейм же большинством голосов преодолел вето верхней палаты. Теперь закон поступит на подпись президента.
На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда.