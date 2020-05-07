Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T15:56
https://ria.ru/20200507/1571108204.html
В ЕК рассчитывают на свободные и справедливые выборы в Польше
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

В ЕК рассчитывают на свободные и справедливые выборы в Польше

15:56 07.05.2020
109
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что президентские выборы в Польше пройдут свободно и демократично, несмотря на пандемию коронавируса, заявил в четверг официальный представитель комиссии.
В среду вечером правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента, назначенные на 10 мая.
"Мы приняли к сведению заявление о переносе выборов. Демократические дебаты, свободные и справедливые выборы во всех государствах ЕС являются ключевыми для демократии. Особенно важно защищать основные права и свободы в условиях пандемии", - сказал представитель ЕК, добавив, что необходимо "уберечь здоровье избирателей от рисков, сохраняя демократические права".
Европейский представитель напомнил, что ЕК неоднократно заявляла о важности проведения свободных и справедливы выборов в Польше в условиях пандемии, этот вопрос обсуждался накануне на коллегии.
Представитель оппозиционного блока Гражданская платформа и Новочестная Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша
Вчера, 13:32Сказано в эфире
Эксперт: ситуация с выборами президента Польши – непростая и запутанная Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте, одновременно перенеся дату голосования. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок.
В Еврокомиссии выразили надежду, чтобы новые даты выборов будут назначены в соответствии с конституционными процедурами и рекомендациями Европейского совета. "Эти нормы предусматривают открытие дебаты по вопросам выборов, здоровые избирательные процедуры, уважение избирательного права, свободную и открытую избирательную кампанию", - сказал представитель ЕК.
Он также подтвердил, что в ЕК готовы организовать дебаты по вопросам проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.
"Учитывая намечающиеся избирательные процессы в странах ЕС, комиссия готова организовать дебаты по лучшим практикам, которые могут быть применены в этот период", - сказал европейский представитель.
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
Вчера, 10:57Распространение нового коронавируса
Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте
Полномочия действующего президента Польши Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового главы государства должны пройти весной. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.
Ранее сейм принял предложенный партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента в связи с коронавирусом - по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон. Сейм же большинством голосов преодолел вето верхней палаты. Теперь закон поступит на подпись президента.
На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда.
070000
Обсудить 0
ЕврокомиссияПольшаПраво и справедливостьВ мире
Рекомендуем
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии назвала даты для проведения выборов президента
Доминикана. На пляже острова Саона
Число поездок за границу может сократиться на 80 процентов из-за COVID-19
Избирательный участок в Минске
Белорусский парламент рассмотрит вопрос о дате президентских выборов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин: в России есть резервы по увеличению конкурентоспособности в портах
Мужчина с флагом Польши
Выборы президента Польши могут пройти в июне
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте
Вид на Каир, Египет
Египет продлил ограничения из-за коронавируса до 24 мая
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин оценил возможные сроки снятия ограничений, введенных из-за COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД подготовил памятный альбом о вкладе советской дипломатии в Победу
Кресла для судей в зале заседаний
Организатора вечеринки в центре Петербурга арестовали на 11 суток
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14898
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Антикоронавирусный беспилотник: испытания обеззараживающего дрона
В России испытали БПЛА для предотвращения распространения коронавируса
Минск
СЖР попросил Белоруссию разъяснить ситуацию с журналистами Первого канала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния