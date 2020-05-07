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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-07T15:39
https://ria.ru/20200507/1571107083.html
"Фронтовая бригада" поздравила ветерана в Барнауле песнями военных лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571106697_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_b2b8dd86882428aaed9dd57787006ad7.jpg
РИА Новости

"Фронтовая бригада" поздравила ветерана в Барнауле песнями военных лет

15:39 07.05.2020
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© Фото : проект "Победа в каждом из нас"Волонтеры и артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы в Барнауле
Волонтеры и артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы в Барнауле
© Фото : проект "Победа в каждом из нас"
БАРНАУЛ, 7 мая – РИА Новости. Волонтеры и артисты в Барнауле в четверг поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы мини-концертом в его дворе, сообщил РИА Новости волонтер проекта "Победа в каждом из нас" Алексей Копейкин.
"Сегодня мы поздравили ветерана с наступающим Днем Победы. Фронтовой автомобиль ГАЗ-АА "полуторка" использовался в качестве сцены. На нем ведущие солисты города Барнаула, в том числе Александр Рухадзе и финалист конкурса "Поверь в себя" Анар Рамазанов, в течение получаса пели песни военных лет", - сказал собеседник агентства.
Волонтер пояснил, что ветеран, а также жители соседних домов с портретами своих ветеранов наблюдали за концертом из окон квартир и с балконов, которые были украшены шарами и флагами.
"Концерт, конечно, завершился общим исполнением песни "День Победы". Все аплодировали, кричали "Браво", - сказал он.
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкПерсональный парад для ветерана Великой Отечественной войны в Барнауле
Персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны в Барнауле
© РИА Новости / Андрей Каспришин
Перейти в фотобанк
Персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны в Барнауле
Копейкин также рассказал, что во "фронтовой бригаде" пожелали выступить многие вокалисты города, а двор ветерана Анатолия Шевченко был выбран, так как о концерте для своего дедушки попросила его внучка.
"Это первый концерт-поздравление, для нас он был своего рода репетицией. Всего в Барнауле сформировано пять бригад – по одной на каждый район. Всего будет дано 30 концертов. Сегодня состоялся первый из них. Остальные пройдут 9 мая", - сказал волонтер, отметив, что в ходе подготовки предстояло решить много оргвопросов, в частности, о сопровождении "полуторки" ГИБДД, подключения техники во дворе и так далее.
Анатолий Степанович Шевченко родился в 1925 году. С 1943 года служил на II Украинском фронте в 53-й армии в 216-м стрелковом полку пулеметчиком. В 1944 году попал в госпиталь после второго ранения, после госпиталя поступил в Краснодаре в летное училище, которое не закончил, поскольку его расформировали, был демобилизован только в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом "За победу над Германией".
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