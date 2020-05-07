"Фронтовая бригада" поздравила ветерана в Барнауле песнями военных лет

© Фото : проект "Победа в каждом из нас" Волонтеры и артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы в Барнауле

БАРНАУЛ, 7 мая – РИА Новости. Волонтеры и артисты в Волонтеры и артисты в Барнауле в четверг поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы мини-концертом в его дворе, сообщил РИА Новости волонтер проекта "Победа в каждом из нас" Алексей Копейкин.

"Сегодня мы поздравили ветерана с наступающим Днем Победы. Фронтовой автомобиль ГАЗ-АА "полуторка" использовался в качестве сцены. На нем ведущие солисты города Барнаула, в том числе Александр Рухадзе и финалист конкурса "Поверь в себя" Анар Рамазанов, в течение получаса пели песни военных лет", - сказал собеседник агентства.

Волонтер пояснил, что ветеран, а также жители соседних домов с портретами своих ветеранов наблюдали за концертом из окон квартир и с балконов, которые были украшены шарами и флагами.

"Концерт, конечно, завершился общим исполнением песни "День Победы". Все аплодировали, кричали "Браво", - сказал он.

Копейкин также рассказал, что во "фронтовой бригаде" пожелали выступить многие вокалисты города, а двор ветерана Анатолия Шевченко был выбран, так как о концерте для своего дедушки попросила его внучка.

"Это первый концерт-поздравление, для нас он был своего рода репетицией. Всего в Барнауле сформировано пять бригад – по одной на каждый район. Всего будет дано 30 концертов. Сегодня состоялся первый из них. Остальные пройдут 9 мая", - сказал волонтер, отметив, что в ходе подготовки предстояло решить много оргвопросов, в частности, о сопровождении "полуторки" ГИБДД, подключения техники во дворе и так далее.