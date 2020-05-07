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2020-05-07T15:37
https://ria.ru/20200507/1571106846.html
Дитрих: надо снять "перегибы" в региональных ограничениях для транспорта
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РИА Новости

Дитрих: надо снять "перегибы" в региональных ограничениях для транспорта

15:37 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники совещания по вопросам развития транспорта президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
Участники совещания по вопросам развития транспорта президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Участники совещания по вопросам развития транспорта президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих попросил президента РФ Владимира Путина снять "перегибы" в отношении региональных ограничений для транспорта из-за коронавируса.
"Для транспорта, равно как и других отраслей экономики, скорейшее возвращение к привычному режиму работы является одним из основных условий поэтапного возврата к привычным техническим и экономическим условиям. Люди ждут, трудовые коллективы ждут начала этой работы. Мы возлагаем большие надежды на региональные органы власти, принимающие решения о смягчении режимов самоизоляции, открытии тех или иных сфер жизнедеятельности", - сказал Дитрих в ходе совещания по вопросам развития транспорта.
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Министр отметил важность ускоренного утверждения сбалансированных требований к перевозкам, "чтобы у нас, у регионов была возможность возобновить в полном объеме работу транспортного комплекса, обеспечить медицинскую безопасность, доверие населения к работе транспорта".
По его словам, после почти двухмесячного режима ограничений у людей сформировался отложенный спрос на поездки, в том числе с учетом наступления летнего сезона. "Реализовать такой спрос, перезапустить с помощью него не только транспорт, но и другие сферы, возможно только в результате совместной работы федеральных, региональных органов власти", - добавил Дитрих.
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"В этой связи прошу поручить регионам при установлении снятий ограничительных мер учитывать требования к перевозкам, не допуская введения излишних жестких мер, препятствующих нормальной работе транспорта, согласовывать с нами и с МВД решения о введении ограничений, ну в частности на движение автотранспортных средств по федеральным дорогам общего пользования. Вы вчера говорили о том, что федеральные полномочия должны реализовываться федеральными органами исполнительной власти с привлечением нас к этой работе, сегодня иногда это бывает не так, видим некоторые перегибы", - сказал министр, обращаясь к президенту РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений ДитрихМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Владимир ПутинЭкономика
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