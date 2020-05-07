В Ингушетии полиция начала проверку по факту избиения матерью ребенка

НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии проводят проверку по факту получения травм 8-летним ребенком, которого, по предварительным данным, мать избила отрезком пластиковой трубы, сообщает региональное МВД.
"Из приемного отделения Малгобекской центральной районной больницы в дежурную часть отдела МВД "Малгобекский" 6 мая поступило телефонное сообщение о доставленном в больницу 8-летнем ребенке с множественными травмами", - говорится в сообщении.
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По данным МВД, травмы стали результатом побоев, нанесенных ребенку матерью - жительницей села Новый Редант. По предварительной информации, она избила его отрезком пластиковой трубы.
Это уже второе в Ингушетии за последние два дня происшествие, связанное с детьми. Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства смерти двухлетней девочки, которая, по предварительным данным, погибла, упав в сливную яму в селении Яндаре.