В Ингушетии полиция начала проверку по факту избиения матерью ребенка

"Из приемного отделения Малгобекской центральной районной больницы в дежурную часть отдела МВД "Малгобекский" 6 мая поступило телефонное сообщение о доставленном в больницу 8-летнем ребенке с множественными травмами", - говорится в сообщении.

По данным МВД, травмы стали результатом побоев, нанесенных ребенку матерью - жительницей села Новый Редант. По предварительной информации, она избила его отрезком пластиковой трубы.

Это уже второе в Ингушетии за последние два дня происшествие, связанное с детьми. Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства смерти двухлетней девочки, которая, по предварительным данным, погибла, упав в сливную яму в селении Яндаре.