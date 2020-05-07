Путин заявил о необходимости поддерживать шахтеров

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию транспортной сферы призвал оказать поддержку горнякам, особенно в Кузбассе.
Президент в четверг проводит совещание по ситуации в сфере транспорта. В рамках встречи, которая проходит в формате видеоконференции, с докладом выступил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"Вы сказали об увеличении объема перевозок угля: в восточном направлении - 2,4%, а в азово-черноморском - на 15%. Наоборот было бы, наверное, лучше. Но и в принципе то, что есть увеличение, тоже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе", - сказал Путин.
Президент отметил, что эти вопросы в числе других хотел бы обсудить на отдельной встрече с главой РЖД в ближайшее время.