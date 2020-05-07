Путин заявил о необходимости поддерживать шахтеров

"Вы сказали об увеличении объема перевозок угля: в восточном направлении - 2,4%, а в азово-черноморском - на 15%. Наоборот было бы, наверное, лучше. Но и в принципе то, что есть увеличение, тоже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе", - сказал Путин.