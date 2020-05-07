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2020-05-07T15:32
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Путин заявил о необходимости поддерживать шахтеров
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости поддерживать шахтеров

15:32 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию транспортной сферы призвал оказать поддержку горнякам, особенно в Кузбассе.
Президент в четверг проводит совещание по ситуации в сфере транспорта. В рамках встречи, которая проходит в формате видеоконференции, с докладом выступил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"Вы сказали об увеличении объема перевозок угля: в восточном направлении - 2,4%, а в азово-черноморском - на 15%. Наоборот было бы, наверное, лучше. Но и в принципе то, что есть увеличение, тоже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе", - сказал Путин.
Президент отметил, что эти вопросы в числе других хотел бы обсудить на отдельной встрече с главой РЖД в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
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РоссияОлег БелозеровРЖДВладимир ПутинКемеровская областьЭкономика
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