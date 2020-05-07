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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:32
https://ria.ru/20200507/1571106456.html
В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса

15:32 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Около 80 детей, в том числе четыре младенца, заразились коронавирусом в Марий Эл, среди пациентов с COVID-19 также 141 человек старше 65 лет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
За минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 31 жителя Марий Эл, общее количество выявленных случаев составляет 814 человек.
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"Из числа инфицированных 4 ребенка - до года; 25 детей от 1 года до 6 лет, 34 - дети от 7 до 14 лет, 15 детей от 15 до 17 лет. Кроме того, коронавирус обнаружен у 75 человек в возрасте 18 - 29 лет, 266 – у людей в возрасте 30 - 49 лет, 254 – у людей в возрасте 50 - 64 года. На долю людей старше 65 лет приходится 141 случай инфицирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 231 человека из 814 нет клинических проявлений, у 336 - течение заболеваний легкое, у 210 – средней тяжести, у 37 – тяжелое.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики лечатся 255 человек. Из них с пневмонией – 212, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 82. "В тяжелом состоянии 112 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 134, легкой степени тяжести – 9. Четыре пациента на искусственной вентиляции легких, 121 нуждается в кислородной поддержке", - подчеркивается в сообщении.
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Всего по республике по состоянию на 7 мая находятся под медицинским наблюдением 1857 граждан России и 4 иностранных гражданина, в том числе 1849 человек, находившихся в контакте с людьми с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Снято с наблюдения 5027 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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