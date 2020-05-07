В Петербурге арестовали аферистов, похитивших более 100 миллионов рублей

"В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов, которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее 100 миллионов рублей", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также колл-центр, в котором работали около 40 менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там работники убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денег. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях.