Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T15:23
https://ria.ru/20200507/1571105948.html
В Петербурге арестовали аферистов, похитивших более 100 миллионов рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:426:2730:1962_1036x0_80_0_0_97308271f66e17b69ebcf9aa95724f2c.jpg
РИА Новости

В Петербурге арестовали аферистов, похитивших более 100 миллионов рублей

15:23 07.05.2020
758
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мошенники в Санкт-Петербурге под предлогом заработка на рынке ценных бумаг и валютных биржах похитили свыше 100 миллионов рублей, подозреваемые арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов, которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее 100 миллионов рублей", - сказала Волк.
Смартфон
4 мая, 03:02
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
По ее словам, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также колл-центр, в котором работали около 40 менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там работники убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денег. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях.
Возбуждено дело по статье "Мошенничество организованной группой в крупном размере".
"Полицейскими задержаны трое подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
Банковская карта и телефон
29 апреля, 04:27Распространение нового коронавируса
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
2413020
Обсудить 0
Ирина ВолкСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
Умер известный историк СВР Владимир Антонов
Кресла для судей в зале заседаний
Организатора вечеринки в центре Петербурга арестовали на 11 суток
Ярмарка вакансий
В ФНПР рассказали, когда в России прекратится рост безработицы
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
В Москве назвали размер штрафа за появление в транспорте без маски
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Эксперт рассказал об отношении США к помощи советских врачей в 1945 году
Туалет в Московском метрополитене
В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 20 000
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Добыча нефти в Техасе, США
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Сургута устроил пальбу из пистолета из-за "желания пострелять"
Заболевший мужчина
Инфекционист: любые симптомы ОРВИ сейчас означают коронавирус
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Сингапурские ученые сдвинули дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Глава Минтранса рассказал о мерах по защите пассажиров от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
Лента новостейМолния