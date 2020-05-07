Эксперт рассказал об отношении США к помощи советских врачей в 1945 году

Как сообщил Будко на заседании, к сентябрю нынешнего года будет развернула выставка, посвященная теме оказания медицинской помощи союзникам в лечебных учреждениях Красной армии. Также будет издана книга о помощи американским военнослужащим в советских военных госпиталях.

"Также в этой книге есть про оказание медицинской помощи американцам в годы Великой Отечественной войны. Тоже большая проблема, потому что решение было, американцы уже в 1945 году, еще в апреле-мае месяце, приняли решение не афишировать помощь советских врачей и советских стран своим солдатам", - сказал Будко.