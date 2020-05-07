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2020-05-07T15:18
https://ria.ru/20200507/1571105608.html
Эксперт рассказал об отношении США к помощи советских врачей в 1945 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570530826_0:405:2822:1992_1036x0_80_0_0_dff5cddf07629c85b9fcc39617da1bb8.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал об отношении США к помощи советских врачей в 1945 году

15:18 07.05.2020
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© РИА Новости / Георгий ХомзорВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
© РИА Новости / Георгий Хомзор
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США еще в апреле-мае 1945 года приняли решение не афишировать помощь советских врачей своим солдатам, заявил директор Военно-медицинского музея Минобороны РФ Анатолий Будко.
В четверг в режиме видеосвязи проходит заседание думского комитета по охране здоровья с участием представителей музеев медицинских учреждений.
Как сообщил Будко на заседании, к сентябрю нынешнего года будет развернула выставка, посвященная теме оказания медицинской помощи союзникам в лечебных учреждениях Красной армии. Также будет издана книга о помощи американским военнослужащим в советских военных госпиталях.
"Также в этой книге есть про оказание медицинской помощи американцам в годы Великой Отечественной войны. Тоже большая проблема, потому что решение было, американцы уже в 1945 году, еще в апреле-мае месяце, приняли решение не афишировать помощь советских врачей и советских стран своим солдатам", - сказал Будко.
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