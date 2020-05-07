Сингапурские ученые сдвинули дату окончания эпидемии COVID-19 в России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ученые из Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания пандемии коронавируса в России в сторону увеличения, по новым данным Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия в России может завершиться 8 сентября.

Ранее ученые прогнозировали окончание вспышки коронавируса нового типа в РФ 24 августа.

Данные прогноза Сингапурского университета технологий и дизайна изменились после рекордного прироста выявленных случаев заболевания коронавирусом в России. В четверг сообщили о 11 231 новых случаях заражений за сутки, общее количество зараженных в РФ достигло 177 160. С начала эпидемии скончались 1 625 пациентов с коронавирусом.

Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, отмечают авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.