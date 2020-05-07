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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:27
https://ria.ru/20200507/1571105475.html
Сингапурские ученые сдвинули дату окончания эпидемии COVID-19 в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077503_0:51:3072:1778_1036x0_80_0_0_f3a110f0b866ddd91d04ee133cb26395.jpg
РИА Новости

Сингапурские ученые сдвинули дату окончания эпидемии COVID-19 в России

15:15 07.05.2020 (обновлено: 15:27 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания пандемии коронавируса в России в сторону увеличения, по новым данным Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия в России может завершиться 8 сентября.
Ранее ученые прогнозировали окончание вспышки коронавируса нового типа в РФ 24 августа.
Данные прогноза Сингапурского университета технологий и дизайна изменились после рекордного прироста выявленных случаев заболевания коронавирусом в России. В четверг сообщили о 11 231 новых случаях заражений за сутки, общее количество зараженных в РФ достигло 177 160. С начала эпидемии скончались 1 625 пациентов с коронавирусом.
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Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, отмечают авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.
Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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