В Финляндии число жертв коронавируса достигло 255

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса за сутки, три человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 7 мая всего 5673 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В среду сообщалось о 5573 случаях заболевания.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4008 человек.

По данным на 14.45 четверга, 174 человека находились в больнице, из них 44 в реанимации, 255 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.