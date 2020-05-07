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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:09
https://ria.ru/20200507/1571104955.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 255
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 255

15:09 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса за сутки, три человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 7 мая всего 5673 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о 5573 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4008 человек.
По данным на 14.45 четверга, 174 человека находились в больнице, из них 44 в реанимации, 255 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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