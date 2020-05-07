В Барнауле появились интерактивные билборды в честь героев ВОВ

"Каждый баннер посвящен одной из улиц краевой столицы, названной в честь героя Великой Отечественной войны, нашего земляка. Уличный щит оформлен как акварельная открытка ко Дню Победы. Основная информация скрыта в QR-коде, размещенном на баннере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что всего 12 билбордов оснащены QR-кодами под общим названием "Улицы памяти". Сейчас они располагаются именно там, где традиционно 9 мая проходила всероссийская акция "Бессмертный полк".

При считывании кода гаджет предложит ссылку на видеоролик, в котором участники проекта "Победа в каждом из нас" и " Поискового движения России " рассказывают историю подвига людей, в чью честь названа та или иная улица Барнаула. Все ролики можно посмотреть на сайте победавкаждомизнас.рф. Они также транслируются в эфире регионального телеканала.

"Использовать такой интерактивный подход к билбордам, посвященным юбилею Великой Победы, решили для того, чтобы заинтересовать молодое поколение, привлечь внимание молодежи к изучению истории улиц. QR-коды сейчас очень популярны. Это и элемент игры, и своеобразный квест, и ненавязчивое погружение в историю", - рассказали в пресс-службе краевого правительства.