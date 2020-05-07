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Алтайский край
Алтайский край
2020-05-07T15:06
https://ria.ru/20200507/1571104786.html
В Барнауле появились интерактивные билборды в честь героев ВОВ
https://cdn22.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:151:3108:1899_1036x0_80_0_0_9d41f6b4d957f3a900c1b3524d0d8476.jpg
РИА Новости

В Барнауле появились интерактивные билборды в честь героев ВОВ

14:06 07.05.2020 (обновлено: 15:06 07.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРегионы России. Алтайский край
Регионы России. Алтайский край
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 7 мая – РИА Новости. Интерактивные билборды, посвященные улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны, появились в Барнауле в рамках мероприятий к 75-летию Победы, сообщает в четверг правительство Алтайского края.
"Каждый баннер посвящен одной из улиц краевой столицы, названной в честь героя Великой Отечественной войны, нашего земляка. Уличный щит оформлен как акварельная открытка ко Дню Победы. Основная информация скрыта в QR-коде, размещенном на баннере", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что всего 12 билбордов оснащены QR-кодами под общим названием "Улицы памяти". Сейчас они располагаются именно там, где традиционно 9 мая проходила всероссийская акция "Бессмертный полк".
При считывании кода гаджет предложит ссылку на видеоролик, в котором участники проекта "Победа в каждом из нас" и "Поискового движения России" рассказывают историю подвига людей, в чью честь названа та или иная улица Барнаула. Все ролики можно посмотреть на сайте победавкаждомизнас.рф. Они также транслируются в эфире регионального телеканала.
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"Использовать такой интерактивный подход к билбордам, посвященным юбилею Великой Победы, решили для того, чтобы заинтересовать молодое поколение, привлечь внимание молодежи к изучению истории улиц. QR-коды сейчас очень популярны. Это и элемент игры, и своеобразный квест, и ненавязчивое погружение в историю", - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Власти отмечают, что в центре Барнаула билборды "Улицы памяти" будут располагаться лишь несколько дней. Позже их переместят на другие улицы краевой столицы.
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Алтайский крайДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Алтайский крайБарнаулОбщество
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